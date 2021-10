Aperçu de la situation humanitaire - Septembre 2021

Au Tchad, une personne sur trois, soit 5,5 millions de personnes, a besoin d’aide humanitaire. L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent 5,1 millions de personnes dont plus de 1,7 million sont en situation d’insécurité alimentaire sévère.

Le Cadre Harmonisé de mars 2021 prévoit que la malnutrition aigüe touchera 2,2 millions de personnes, notamment les enfants, représentant ainsi la première cause de mortalité infantile.

Aujourd’hui, 1,7 million de personnes sont concernées par les urgences sanitaires, les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes étant particulièrement vulnérables. Cette situation est due à l’insuffisance de services de base (accès limité à l’eau potable, à l’assainissement, et aux soins de santé primaire et de la santé reproductive), et à une faible couverture vaccinale favorisant l’apparition de maladies à potentiel épidémique. De janvier au 19 Septembre 2021, 2 214 cas suspects de rougeole ainsi que 666 129 cas de paludisme ont été confirmés. En ce qui concerne la COVID-19, depuis son apparition en mars 2020, la pandémie a atteint 5 031 personnes et a conduit à 174 décès.

Plus d’un million de personnes sont en situation de déplacement forcé dans le pays.

Parmi ces personnes, il y a 520 129 réfugiés, 402 703 personnes déplacées internes, 30 356 retournés tchadiens au Lac, et 89 858 retournés tchadiens de la RCA au Sud. La province du Lac est toujours en proie aux attaques, aux incursions et infiltrations des groupes armés non-étatiques (GANE) contre les Forces de Défense de Sécurité (FDS) et les communautés locales. Cette insécurité provoque des déplacements quasi continus de populations. Au Sud, l’action des GANE centrafricains, ainsi que des récents conflits intercommunautaires ont provoqué le déplacement de près de 11 000 réfugiés et retournés vers les villages frontaliers au Tchad. Ces récents retournés et réfugiés venus de la RCA (43 390 personnes) depuis janvier 2021 sont dans une situation de grande vulnérabilité qui nécessite des ressources additionnelles.

Les inondations qui peuvent être sévères et dramatiques par endroit, pourraient affecter plus de 300 000 personnes au Tchad en 2021 selon les dernières projections. A la date du 15 septembre, 246 851 personnes, soit 41 267 ménages, ont déjà été affectées.