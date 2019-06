Alerte sur les mouvements de populations dans la province du Lac (fin mars – avril 2019), 6 mai 2019

1. Introduction

Cette note produite conjointement par le Cluster Protection et le Cluster CCCM/Abris/AME constitue une alerte sur les nouveaux mouvements de déplacement dans la province du Lac communiqués par les points focaux protection de la Croix Rouge Tchadienne (CRT). Elle est censée guider la prise de décision au niveau de l’ICC et l’EHP en vue de mener une réponse efficace et coordonnée pour assurer la protection et fournir une assistance multisectorielle adéquate aux besoins des personnes déplacées.

2. Contexte sécuritaire

La situation sécuritaire se détériore de plus en plus dans la province du Lac depuis mifévrier 2019 quand les forces multinationales mixtes (FMM) se sont déplacées du Tchad vers le Nigeria pour combattre les groupes armés. Ceci a laissé un vide pour les attaques et pillages de ces derniers dans la zone. En conséquence la population a été obligée de se déplacer pour trouver sécurité et protection dans les lieux estimés plus sûrs. Les autorités administratives et militaires confirment que les groupes armés sont infiltrés partout dans la province du Lac.

Dans ce contexte de haute insécurité, on constate beaucoup de cas d’arrestations par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de personnes présumées être complices des groupes armés. Il est à noter que la situation sécuritaire s’est détériorée sur l’ensemble de la zone du Lac Tchad et non-seulement dans les ‘zones rouges’ au nord du Litri et Kaiga Kindjiria, et au nord-ouest de Tchoukoutalia.1 Exemple : des incidents de violations des droits de l’homme graves à savoir des cas d’égorgements et de protection ont été rapportés du 25 au 28 avril 2019, principalement dans la sous-préfecture de Bagasola où se trouve la majorité des bureaux des agences humanitaires.

3. Mouvement des populations signalées fin mars et avril 2019

19-23/03/2019 : Arrivée de 795 personnes (159 ménages) à Djilkori en provenance du Niger et de Kaiga Kindjiria;

17-18/04/2019 : Arrivée de 32 ménages sont arrivés à Kiskawa, Tchoukoutalia et Daboua en provenance du site de Djamerom;

24/04/2019 : Arrivée de 1025 personnes sont arrivées à Tetewa dans la souspréfecture de Kangalam en provenance de la localité de Dabalami

4. Réponse accordée/gaps

A ce jour, aucune évaluation de besoins en vue d’une réponse multisectorielle n’a été menée pour ces nouveaux déplacés de fin mars-avril 2019.

5. Recommandations

Les recommandations suivantes servent comme base de réflexion au sein de l’ICC et l’EHP pour guider la réponse humanitaire: