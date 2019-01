Alerte sur les déplacements internes dans la province du Lac - Version Révisée

Contexte

Selon différents sources d’informations, l’attaque de groupes armés dans la zone de Baga-Kawa au Nigeria le 26 décembre 2018 et les opérations militaires en cours en réponse auraient engendré le déplacement d’environ 20 000 personnes à l’intérieur du Nigeria et un afflux de plus de 6 357 de réfugiés (jusqu’au 11 janvier) vers le Tchad. Ces raids au Nigeria par des groupes armés se seraient intensifiés au cours des dernières semaines provoquant des mouvements de populations. Le gouvernement tchadien a de son côté accueilli les réfugiés nigériens et a monté une réponse humanitaire avec le soutien du HCR et les organisations humanitaires sur place. Une instabilité continue au Nigeria pendant la période électorale pourrait générer d’avantage des mouvements de populations transfrontaliers y compris des mouvements précoces pour éviter l’insécurité éventuelle.

Le nombre d’attaques des groupes armés au Tchad reste constant et ne semble pas être impacté par les évènements récents au Nigeria. Selon les données de monitoring de protection de décembre 2018, les groupes armés constituent 19% des auteurs présumés des incidents de protection rapportés. Pour le mois de janvier 2019, trois incidents de sécurité ont été rapportés :

03/01/19 : 8 personnes, dont 3 commerçants ont été enlevées par les groupes armés à Dandala (5km au sud de Ngouboua).

03/01/19 : 2 personnes tuées par les groupes armés dans le village Korirom, situé dans le territoire de la commune de Ngouboua.

15/01/19: à 3 heures du matin, quatre éléments du groupe armé ont visité le village Kindjiria Gana dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria. Trois personnes (PDIs) ont été tuées et plusieurs bétails et vivres des habitants ont été emportés. Selon le CICR, toute la population de Kindjiria Gana s’est déplacée vers Kirkiria (à 3 km de Kindjiria Gana). Le CICR a effectué une mission sur Kirkiria qui permettra de déterminer le nombre de personnes déplacées.

Par ailleurs, le 13/01/19, la population de la localité de Fogoua (7 km ouest de Ngouboua) a signalé des mouvements des groupes armés.