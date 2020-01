Afrique de l’ouest et du centre : Aperçu humanitaire hebdomadaire (14 - 20 janvier 2020)

TCHAD

UN ATTENTAT SUICIDE DANS LA PROVINCE DU LAC FAIT DEUX MORTS

Le 19 janvier, une kamikaze s'est fait exploser à Kaiga Kindjiria, dans la province du Lac à l’ouest du pays. Le bilan est de 10 personnes tuées, dont l'agresseur. Deux personnes blessées lors de l'explosion ont été évacuées pour recevoir des soins médicaux. Depuis décembre, 64 attaques ont eu lieu dans le Lac. En 2019, 1 086 attaques ont été enregistrées dans la province. Les incidents se produisent généralement dans les zones rouges car les civils défient les mesures de sécurité à la recherche de moyens de subsistance (pêche, bétail, agriculture) et s'exposent à des risques d'attaque. La sous préfecture de Kaiga avait déjà été touchée par un attentat suicide le 14 août 2019, qui avait fait six morts.

NIGER

NOUVEAUX MOUVEMENTS DE POPULATION À L’OUEST

Le 17 janvier, la Commission nationale d'éligibilité et plusieurs ONG ont fait état de 812 personnes fuyant d' Agando vers Intikane, dans la région de Tahoua, à l’ouest , suite à l'attaque du camp militaire d' Angando le 6 décembre par des groupes armés non étatiques. Dans le département de Ouallam , dans la région occidentale de Tillabéri, 600 personnes sont arrivées au 15 janvier, fuyant l'insécurité causée par la menace des groupes armés non étatiques opérant dans la région. Les besoins les plus urgents des personnes nouvellement déplacées sont la nourriture, les abris, les articles non alimentaires et un site d'hébergement qui garantisse, la sécurité, la protection et l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Depuis janvier 2016, les régions de Tahoua et de Tillabéri ont enregistré d'importants mouvements de population causés par l'insécurité. Au 31 décembre 2019, Tahoua et Tillabéri accueillent respectivement quelque 23 100 et 57 700 personnes déplacées.

CAMEROUN

DE RÉCENTS AFFRONTEMENTS DÉPLACENT 4 200 PERSONNES DANS L’OUEST

Les affrontements entre les groupes armés non étatiques et l'armée dans les régions de l'ouest du Cameroun continuent de provoquer des déplacements de population. Dans la région du N ord Ouest , environ 3 120 personnes de différents villages de la division de Bui ont fui leurs foyers. Dans la région du Sud Ouest, 1 070 personnes ont fui les violences dans les divisions de Fako et de Kupe Muanenguba . Les gens ont cherché refuge dans la brousse ou dans les communautés voisines. Les affrontements ont également causé des dommages importants, avec des maisons brûlées et cambriolées et des biens pillés. Les besoins prioritaires des personnes déplacées sont la nourriture, les abris, les articles non alimentaires et la protection.

NIGERIA

ATTAQUE IMPORTANTE CONTRE UN CENTRE HUMANITAIRE À NGALA

Dans la soirée du 18 janvier, le centre humanitaire de Ngala , dans l’état de Borno, a été la cible d'un assaut complexe de la part de membres de groupes armés non étatiques lourdement armés. Une section entière du centre et l'un des rares véhicules dont les humanitaires dépendent pour leurs déplacements et l'acheminement de l'aide ont été incendiés. Aucun des cinq membres du personnel présents au moment de l'incident n'a été blessé. Le Coordinateur humanitaire a fermement condamné cette attaque, qui est le dernier en date des incidents visant directement les acteurs humanitaires et l'aide qu'ils fournissent. Les travailleurs humanitaires viennent en aide à plus de 55 000 personnes dans la ville de Ngala , près de la frontière avec le Cameroun. En 2019, plus de 10 000 personnes sont arrivées à Ngala , à la recherche de sécurité et de services de base. Les centres humanitaires de l’état de Borno sont essentiels à la réponse humanitaire car ils fournissent un environnement opérationnel aux travailleurs humanitaires dans les endroits éloignés où certaines des personnes les plus vulnérables vivent ou ont cherché refuge.