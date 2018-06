Quoi : 9ème session de la Commission FAO de de Lutte contre le Criquet Pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) et la 13ème réunion de son comité exécutif

Qui : Ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles et la FAO

Quand : du 18 au 22 juin 2018

Heure : 08h00 - 16h

Où : Hôtel Radisson Blu

La stratégie de prévention contre le Criquet pèlerin est la plus efficace pour faire face à ce ravageur car, grâce à celle-ci, les infestations peuvent être maîtrisées à temps ;. Cette stratégie consiste à surveiller en permanence les aires de départ potentiel d'invasions (aires grégarigènes) et à détruire par des interventions de lutte précoces et ciblées les premiers regroupements de Criquet pèlerin ayant amorcé la grégarisation.

C'est dans ce cadre qu'intervient la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), ayant pour objet de promouvoir sur les plans national, régional et international, toute action, recherche et formation en vue d'assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-ouest.

La CLCPRO a été créée en vertu des dispositions de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Elle est composée de 10 pays membres d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest: Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie.

Pour une bonne communication autour de cette rencontre, vous êtes conviés à couvrir la cérémonie d'ouverture et de clôture qui auront lieu respectivement le 18 juin à 8h et le 22 juin à 16h.

