WASH Severity Classification (WSC): Aperçu - WSC Light République centrafricaine, Février 2022

Résumé

La situation en termes d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) en République centrafricaine (RCA) est particulièrement préoccupante. Toutes les souspréfectures analysées, ainsi que la commune de Bangui, ont besoin d’une aide humanitaire (phase de sévérité 3 ou plus). Parmi elles, 33 sont en phase critique (phase de sévérité 4), principalement en raison d’un manque d’accès suffisant à l’eau de boisson, de la pratique de la défécation à l’air libre (DAL), ainsi que de taux élevés de mortalité et de malnutrition chez les enfants

Méthodologie

La Classification de la Sévérité WASH (WSC) est une nouvelle initiative interagence menée par le cluster mondial Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et IMPACT Initiatives. Développé au niveau mondial par le biais d’un processus participatif, le projet WSC vise à développer une approche standardisée pour classifier la sévérité des besoins et des vulnérabilités EHA à travers différents contextes.

Les résultats présentés dans ce rapport sont le produit d’un exercice du WSC allégé effectué en janvier et février 2022. Contrairement aux implémentations standard du WSC, l’approche allégée n’a pas d’atelier d’analyse conjointe. À la place, avec le soutien des partenaires clés du secteur de l’EHA dans le pays, une équipe d’analystes a identifié, examiné et traité des sources de données relatives aux différents domaines du cadre analytique du WSC. L’analyse a pris en considération les données pertinentes des six mois précédant l’analyse. Les données incluent des bases de données gouvernementales et des évaluations des agences des Nations Unies et des ONG. La liste complète des sources de données utilisées est fournie à la fin du document (annexe 3).

Conformément aux protocoles d’analyse du WSC, les analystes ont analysé de manière itérative ces informations afin de produire une classification de la sévérité pour toutes les 72 sous-préfectures centrafricaines et d’identifier les facteurs clés qui déterminent la situation EHA. Les résultats ont ensuite été examinés et validés par des experts EHA locaux dans le pays. Dans 10 sous-préfectures (Abba, Bakala, Bambouti, Djemah, Koui, Ngaoundaye, Ouadda, Ouanda-Djallé, Yalinga et Zangba), en raison de la disponibilité limitée des données, la sévérité des conditions d’EHA n’a pu être qu’estimée.