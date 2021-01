WASH en RCA : Tableau de board humanitaire (Janvier à Décembre 2020)

APERCU DE LA SITUATION

L’année 2020 a été marquée par la finalisation de la réponse aux inondations initiée à la fin du mois de décembre 2019 par les partenaires. Plus de 11 000 personnes ont bénéficié de l’assistance offerte par les partenaires de mise en oeuvre à travers la désinfection de 560 puits et la pulvérisation de plus de 1 000 maisons principalement à Bangui et ses environs. Ce qui a permis de réduire les risques d’apparition de maladies hydriques dans les zones touchées.

Au cours de cette année 2020, depuis l’officialisation du premier cas de COVID-19, les membres du Cluster ont apporté la réponse conformément à la stratégie du Cluster en lien avec le plan de réponse du Ministère de la Santé et de la population. Plus de 400 points d’eau ont été construits/réhabilités par les partenaires dans le cadre de la réponse à cette pandémie. Mais aussi, plus de 500 latrines et douches et plus de 120 000 personnes sensibilisées pour faire face à la propagation du virus. Par ailleurs, grâce à une forte mobilisation des ressources et une bonne coordination sectorielle, les réponses efficaces ont été adressées au niveau des hotspots marqués par des mouvements de populations. Pour cette année 2020, le Cluster a assisté plus de 770 000 personnes correspondant à 64% de la cible du plan de réponse humanitaire de 2020.