Visite en RCA de hauts responsables de l’Union Africaine, de la CEEAC et des Nations Unies

Bangui, le 26 octobre 2020 – Le Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la Paix, Jean-Pierre Lacroix, le Commissaire Paix et Sécurité de l’Union Africaine (UA), l’Ambassadeur Smail Chergui et le Président de la Commission de Communauté Economique de l’Afrique Centrale (CEEAC), l’Ambassadeur Gilberto da Piedade Veríssimo, sont attendus le 27 octobre à Bangui pour une visite de quatre jours, dominée par la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA) et le processus électoral.

Au cours de son séjour en RCA, la délégation de haut niveau sera reçue en audience par le Président de la République, Faustin Archange Touadéra ainsi que par le président de l’Assemblée nationale, Laurent Ngon-Baba, et aura une réunion de travail avec le Premier ministre et le Gouvernement. La délégation conjointe UA-CEEAC-Nations Unies rencontrera également les représentants de partis politiques, de la société civile, la plateforme religieuse, les femmes leaders ainsi que des signataires, facilitateurs et garants de l’Accord de paix et des diplomates en poste à Bangui.

Le Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la Paix, le Commissaire Paix et Sécurité de l’UA et le Président de la Commission de la CEEAC se rendront également au siège de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) et s’exprimeront devant les journalistes lors d’une conférence de presse.

La visite des hauts responsables de l’UA, la CEEAC et les Nations Unies intervient moins d’un mois après la réunion ministérielle virtuelle sur la République centrafricaine organisée par les trois organisations, le 1er octobre 2020, en marge de la 75esession de l’assemblée générale de l’ONU.