Verbatim de la déclaration a l’arrivée a Bangui de la délégation conjointe Union africaine (UA), Union europeenne (UE), Nations unies

Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA, Ambassadeur Smail Chergui

Alors chers amis de la presse, merci de nous accompagner tout le temps. Après notre visite conjointe avec Jean Pierre Lacroix, Sous-secrétaire général des Nations Unies, Koen le Directeur Afrique de l’Union européenne et moi-même en avril dernier, nous sommes de retour cette fois-ci encore pour faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation, et voir quels sont les défis qui devront être relevés ensemble avec les autorités du pays.

Donc, c’est une visite de suivi de nos précédentes visites. Donc je crois que nous aurons l’occasion de vous retrouver plus tard et encore d’évoquer toutes les questions qui vous tiennent à cœur.

Question des journalistes : Alors quelle évaluation faites-vous déjà de cet Accord ?

Il y a certainement des avancées, il y a des défis. Nous sommes venus vraiment avec disponibilité, à cœur ouvert pour discuter de toutes ces questions sans aucun tabou. Nous n’éviterons aucune question. Donc nous sommes venus unis comme vous nous aviez vu la dernière fois et les précédentes fois. Les trois organisations sont engagées ensemble pour faire aboutir cet Accord et s’assurer que toutes les parties de l’Accord de paix remplissent ce qui est attendu d’elles.

Je laisse aussi la possibilité à mes collègues de vous dire un mot.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge des Opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix

Merci et bonjour à tous, d’abord, nous sommes très content de revenir en République centrafricaine, ça fait toujours plaisir de vous retrouver, de retrouver les autorités, nos amis les ministres, vous voyez que l’Union africaine, l’Union européenne, les Nations Unies sont toujours aussi unies pour soutenir la République centrafricaine et soutenir l’Accord de paix et comme l’a dit Smail Chergui, il s’agit pour nous de venir faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord de paix écouter tout le monde comme d’habitude, tous ceux qui sont parties prenantes c’est-à-dire au fond tous les Centrafricains et puis regarder qu’est-ce qu’il faut faire, les points d’attention et comment peut-on aider pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord de paix, qui est, et qui demeure et qui restera la seule voix pour la paix en République centrafricaine.

Question des journalistes : A l’intérieur du pays, il y a certains groupes armés signataires de cet Accord qui continuent de violer cet Accord…

Tout le monde doit y mettre du sien, tout le monde doit s’engager. Il y a eu des engagements qui ont été pris, donc il faut les respecter et ça nécessite du travail et ça nécessite aussi que nous soyons vigilants.

Le Directeur Général - Afrique du Service européen pour l'action extérieure de l'UE, M. Koen Vervaeke

Peut-être un dernier mot au nom de l’Union européenne, après notre visite conjointe au mois d’avril, la Haute représentante était ici, Federica Mogherini au mois de juillet, tout ça témoigne de notre attachement à ce pays, mais surtout pour que l’Accord de paix puisse aller de l’avant et accélérer. Il y aura des élections l’année prochaine, donc il est temps d’aller de l’avant et comme mes collègues ont dit, on va regarder les progrès, les défis qui restent et comment tous ensemble, nous pouvons aller de l’avant.

Question des journalistes : Quels sont ces défis qui restent ?

Nous aurons les pourparlers demain, donc laissez-nous un peu de temps de parler avec tout le monde et comme il a été, il n’y a pas de tabou et donc nous allons voir ça de plus près.

Merci beaucoup.