Validation du Schéma directeur des infrastructures militaires centrafricaines

GHISLAINE ATTA

Dans le but de doter les Forces armées centrafricaines d’infrastructures leur permettant de remplir de manière décente leur mission régalienne, un schéma directeur a été élaboré par le ministère de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’Armée avec le soutien de la MINUSCA. Le vendredi 12 mars 2021, s’est tenu à Bangui un atelier de validation dudit document, « qui constitue un véritable outil de planification et d’organisation à la réhabilitation et la construction des locaux militaires », selon le Directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’Armée, le Colonel Joachim Silla.

Depuis le début de l’histoire militaire de la République centrafricaine, les décisions stratégiques se prennent depuis Bangui, comme le déploiement de troupes ou de matériels vers l’intérieur du pays que ce soit pour contrer les ennemis ou pour toute autre intervention dans le cadre de leur travail régalien.

La RCA est subdivisée en quatre zones de défenses, en l’occurrence la zone Nord-ouest (Bouar), la zone Nord-Est (Ndele), la zone de défense Autonome de Bangui et la zone Sud-Est (Bangassou). A elle seule, la zone autonome de Bangui dispose : du ministère de la Défense et de la Reconstruction de l’Armée ; de cinq camps militaires (Kassaï, Roux, Beal et Fidel Obrou et Berengo), d’une base logistique, et pour finir, de deux casernes de sapeurs-pompiers. La zone nord-ouest, elle, ne comprend que deux camps militaires à Bouar, tandis que les zones Nord-est et Sud-est ne comptent aucune infrastructure, les unités projetées occupant provisoirement des bâtiments publics.

Sans infrastructures, pas d’armée de garnison

Cependant, ce mode de fonctionnement dit « de projection » a progressivement montré ses limites, du fait des crises qui se sont enchainées dans le pays, entachant les performances des Forces armées centrafricaines (FACA) notamment en termes de rapidité de réaction et d’exécution. Aussi, les autorités ont-elles décidé d’adopter le concept d’ « armée de garnisons ». Ledit concept consiste à établir plusieurs zones de défense à partir desquelles pourront être déployés les soldats ou encore l’armement, pour ne citer que cela.

Le Schéma directeur des Infrastructures (SDI) est donc un document de planification stratégique fixant les grandes orientations de la politique d’aménagement des garnisons militaires à long terme. En effet, la mise en garnison des unités est synonyme de construction d’infrastructures devant servir de locaux de travail et d’hébergement. Pour une garnison donnée, il faudra ainsi construire : un bloc administratif, un bloc vie, bloc technique et un bloc sportif. Pour ce qui est du cas spécifique d’une garnison comprenant un Bataillon d’Infanterie Territorial (BIT) délocalisé l’on ajoute aux infrastructures précédemment citées : un bloc technique, y compris un dépôt contenant une armurerie munie d’une cartoucherie, deux armureries de compagnies et un bloc sportif.

Il est à noter que de toutes les zones de défense, seules celles de Bangui et du nord-ouest disposent de quelques infrastructures existantes. Les autres sont entièrement à créer.

Pour Rodolphe Agelou, Coordonnateur de projet, Représentant le chef de la section Réforme du Secteur de la Sécurité de la MINUSCA, « cet atelier vient couronner un effort de presque 10 mois. Le premier atelier (tenu le 13 novembre 2020, ndlr) avait mis en évidence non seulement le travail réalisé en consultation avec les ministères sectoriels, mais également permis de faire un effort sur le phasage de ce Plan, afin qu’il soit réalisable à la fois financièrement et dans le temps ».

Les travaux ont réuni les représentants du Ministère de la Défense nationale et de la Restructuration de l’armée, de la MINUSCA, de la Mission de formation de l’Union européenne en Centrafrique (EUTM-RCA), des départements sectoriels ainsi que d’ONG. Au terme des échanges, une recommandation a été proposée en vue de mettre en place un comité de suivi de mise œuvre du Schéma directeur des infrastructures des FACA. « Aujourd’hui, vous contribuerez à l’amélioration des conditions de vie professionnelle et sociale de nos soldats ; et d’autre part, à la montée en puissance des FACA », s’est, pour sa part, réjoui M. Silla.

La validation du SDI débouche ainsi sur l’adoption de la feuille de route utile à la mise en œuvre du Plan national de Défense en cours d’élaboration.