UNHCR CAR Hebdo, 9 octobre 2018

Solutions durables

Rapatriement vers la République Démocratique du Congo

Le 2 octobre 2018, le HCR a procédé au rapatriement volontaire vers la RDC d’une famille de 07 personnes précisément vers la localité de Gemena. Ces personnes étaient réfugiées en République Centrafricaine, dans la ville de Bangui, depuis l’année 2000.

Enquêtes sur les intentions de retour à Bambari

Au cours de la semaine écoulée, le HCR en collaboration avec PARET (Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale), a débuté une enquête sur les intentions de retour sur les sites de personnes déplacées internes de Sangaris, Alternatif et Cotonnerie dans la ville de Bambari. A ce jour, 819 ménages de 3050 personnes sur le site Sangaris et 75 ménages de 617 personnes du site Cotonnerie ont été touchés par cette enquête. La majorité des personnes enquêtées souhaitent retourner dans leurs villages d’origine, sous réserve de la sécurisation de leurs villages et l’appui au retour.

Assistance aux réfugiés

Le 5 octobre 2018, le HCR, après des évaluations réalisées dans cinq (05) ménages à besoins spécifiques de réfugiés urbains résidant dans la ville de Bangui, a remis des kits NFIs constitués de quatre (04) bâches, six (06) couvertures et quatre (04) kits de cuisine à ces ménages.

Commémoration du XXème anniversaire des Principes Directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays

Du 2 au 5 octobre 2018, le bureau HCR de Paoua a conduit une caravane de commémoration du 20ème anniversaire des Principes Directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays. Les autorités locales et les autres acteurs humanitaires présents dans l’Ouham-Pende ont participé à cet événement. Les activités relatives à cette commémoration ont eu lieu dans la ville de Paoua, les villages de Bebouzawe, Béboura, Bédamara, Betoko et Bémal. Il s’agissait pour l’essentiel des sensibilisations de masse sur ces principes directeurs et les solutions durables, ainsi que des matchs de football, jeux concours et danses traditionnelles autour de ce thème.