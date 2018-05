UNHCR CAR Hebdo, 29 mai 2018

Bangui

Le 24 mai 2018, le HCR en partenariat avec ASA a procédé à l’évaluation des besoins des candidats à l’intégration locale : 37 ménages de réfugiés de longue date résidant en RCA, sont prêts à mettre fin à leur situation de réfugié en choisissant la naturalisation ou la résidence permanente en RCA.

Paoua

Huit (8) abris familiaux ont été construits par DRC en partenariat avec le HCR, au cours de la semaine écoulée, au bénéfice des personnes déplacées à Paoua. Ces abris pourront héberger au minimum 3200 personnes.

Zemio

Du 22 au 25 Mai 2018, COOPI, partenaire du HCR de monitoring de Protection, a réalisé 07 sensibilisations de proximité dans plusieurs quartiers de Zemio sur la violence faite à l’égard des enfants. 88 ménages pour 569 personnes ont été touchés. Ces activités de sensibilisation permettront de réduire les cas d’incidents de protection à l’égard des enfants.

Obo

Du 21 au 25 mai 2018, le bureau du HCR à Obo a procédé à la distribution de vivres, kits NFI, kits hygiéniques et kits scolaires aux populations réfugiées et déplacées internes :

• 401 ménages réfugiés, habitant le camp ont bénéficié d’une distribution de seaux en plastique

• 600 filles et femmes réfugiées dans les familles d’accueil et sur le camp ont reçu des kits de dignité, constitués de sous-vêtements et serviettes hygiéniques

• 941 ménages de réfugiés sud-soudanais, ont reçu une ration mensuelle de vivres constituée de haricot, huile, et farine CSB.

• 305 ménages de déplacées internes en provenance Zemio, Mboki et Boyo ont également reçu des vivres

• 396 élèves réfugiés en classe d’examen ont été appuyés en matériels scolaires

