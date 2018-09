UNHCR CAR Hebdo, 25 septembre 2018

Rapatriement des réfugiés centrafricains

Convoi aérien reçu à Bangui Mardi 25 septembre 2018, le HCR a accueilli 123 réfugiés (65 ménages) centrafricains en provenance de la République du Congo et 4 réfugiés (1 ménage) en provenance du Bénin. Un vol spécial de la compagnie aérienne angolaise TAAG a acheminé ces familles de Brazzaville à Bangui. Ils reviennent tous s’installer dans la ville de Bangui.

Convoi terrestre reçu à Moungoumba (Lobaye)

Le HCR se prépare à recevoir, en date du 27 septembre 2018, le 6ème convoi de 101 familles de 305 rapatriés en provenance du camp de Betou en République du Congo.

Toutes ces personnes viennent s’installer dans la Préfecture de la Lobaye. Le convoi sera reçu par la Ministre de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale et par le Coordonnateur Humanitaire a.i. A ce jour, le HCR a facilité le rapatriement de 1398 réfugiés centrafricains. Environ 2500 candidats au rapatriement en provenance du même camp sont attendus avant la fin de l’année 2018.

Assistance aux réfugiés

Mercredi 19 septembre 2018, le HCR a procédé à la distribution de huit (8) tentes familiales aux personnes à besoins spécifiques du camp des réfugiés sud-soudanais de Obo. Ces tentes peuvent héberger un total de 40 personnes.

Atelier de validation du projet de loi portant protection et assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de la République Centrafricaine

En date du 27 septembre 2018, le gouvernement centrafricain en collaboration avec le HCR organisera un atelier de validation de la loi sur la protection et l’assistance des déplacés internes sous la haute autorité du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale. Cette loi rentre dans le cadre de la domestication de la Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) à laquelle la RCA est partie depuis le 20 décembre 2010. La future promulgation de cette loi fera de la RCA le premier pays en Afrique Francophone à avoir une loi sur les déplacés, et le deuxième pays en Afrique.