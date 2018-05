UNHCR CAR Hebdo, 22 mai 2018

Bouar

Mercy Corps, le partenaire du HCR en matière de monitoring de protection, a organisé la formation des moniteurs de protection à l’utilisation des outils de monitoring ainsi que des agents psychosociaux à la gestion des cas individuels.

Bria

Une mission conjointe du PARET et du HCR Bambari a eu lieu à Bria du 9 au 14 mai, dans le cadre de la préparation à la mise en œuvre des solutions durables dans la ville qui est un exercice multidimensionnel de résilience des communautés. Au cours de cette mission, une session d’information s’est tenue avec les autorités locales sur les activités du PARET et sur le caractère volontaire des retours. La mission a également rencontré les partenaires opérationnels pouvant s’impliquer dans les activités de retour des personnes déplacées afin d’échanger sur la situation des déplacés et les activités d’appui au retour. Le PARET et le HCR ont également rencontré les déplacé et effectué un entretien préliminaire à la mise en place des comités d’accueil dans les quartiers de retour, en collaboration avec les autorités et leaders communautaires.

**Kaga Bandoro*

Le HCR a effectué le suivi des mouvements de personnes déplacées internes. 1261 IDPs seraient arrivées sur le site Lazare, en provenance de Bamlaba et Kolobo, dont 300 s’étaient installées dans les ETAPES, qui sont des espaces temporaires d’apprentissage et de protection d’enfants mis en place par l’UNICEF afin de permettre la transition vers la reprise de l’école. Afin de libérer les salles de classe occupées, le HCR a apporté une assistance de 3 rouleaux de bâches pour la réhabilitation des tentes communautaires, en faveur de ces personnes.

Obo

Le bureau du HCR a procédé à la distribution de lampes solaires aux personnes déplacées internes originaires de Zémio, les plus vulnérables, présentes sur le site Zémio.

Le 18 mai, le HCR a également débuté la distribution de vivres auprès des déplacés internes et des réfugiés présents dans la ville d’Obo ainsi qu’auprès des personnes vulnérables et personnes du 3ème âge au sein des communautés hôtes. L’activité est toujours en cours.

