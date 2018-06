UNHCR CAR Hebdo, 19 juin 2018

Solutions durables

Opération « Ramadan à la maison» à Kaga-Bandoro

Du 12 au 14 juin 2018, l’opération dénommée « Ramadan à la maison » s’est poursuivie à Kaga-Bandoro toujours avec le concours du HCR, OIM, et PARET et a permis d’assister le retour de 148 ménages de 368 personnes déplacées internes du site Mbella vers la ville de Kaga-Bandoro. Chaque ménage a reçu 50,000FCFA du PARET et des kits NFI de l’OIM constitués de kits cuisine, nattes, couvertures, bâches, bassines et lampes.

Evaluation des zones de retour à Bria

Du 4 au 9 juin 2018, une mission inter-organisationnelle (UNHCR, OIM, PARET, OXFAM et COOPI) ayant pour objectif l’évaluation des zones de retour identifiées par les déplacés de Bria a été conduite dans la ville de Bria. Dix-huit (18) quartiers de Bria ont été visités et 294 personnes (chefs de quartiers et populations retournées) ont été interviewées. Les résultats de l’enquête montrent que le mouvement de retour est continu et stable. 57% de la population retournée se sent en sécurité. Pour consolider ce retour, les interventions des acteurs humanitaires, des autorités locales et des forces de sécurité devraient viser la sécurisation des quartiers de retour, l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire, la reconstruction des abris, le renforcement de la cohésion sociale et la disponibilité des services sociaux de base (école, centre de santé, etc.).

Cohésion sociale

Une séance de sensibilisation au quartier Batali de la ville de Berberati a été conjointement organisée par HCR et NRC. La thématique était axée sur la résolution collaborative des différends ainsi que le droit des femmes. Environ 120 personnes étaient présentes. La séance a permis d’apporter des réponses aux questions relatives à la problématique des occupations illégales des maisons et occupants secondaires.

Protection des réfugiés

Treize (13) ménages réfugiés sud-soudanais résidents au camp d’Obo dans les environs de l’aérodrome ont reçu des kits de construction (bâches, portes, fenêtres, paumelles et cadenas) afin de pouvoir être relocalisés dans un lieu sûr, éloigné de la zone d’atterrissage des avions à Obo.

Cluster Protection

Du 13 au 14 juin 2018, le Cluster Protection a organisée une formation à l’intention des ONG internationales membres du Cluster Protection. Vingt-cinq (25) participants provenant de quinze (15) organisations oeuvrant à Bangui, Bambari et Zemio ont été formées sur : le cadre normatif de la protection, les outils d’analyse des problèmes de protection, la protection transversale, le monitoring de protection, ainsi que la prévention et réponse aux VBG.

