UNHCR CAR Hebdo, 15 mai 2018

Rapatriement

Le 8 mai 2018, le HCR a facilité le retour de 9 réfugiés centrafricains en provenance de la République de Congo. Ces nouveaux rapatriements portent à 673 le nombre de réfugiés rentrés en RCA depuis le début de l’année.

Interventions monétaires (Cash-based interventions - CBI)

Le HCR accueille actuellement une mission d’étude de faisabilité des interventions monétaires afin de faciliter le développement de telles interventions. A cette occasion, la mission s’est rendue à Bangui, Bouar et Kaga Bandoro pour former les équipes de l’UNHCR et de ses partenaires.

Kaga Bandoro

Le bureau de l’UNHCR a effectué le suivi des mouvements de populations de Bissingalé et Ndémayo qui s’étaient déplacées sur le site Lazare le 14 avril. Ces populations, 282 ménages pour 1485 personnes sont d’ores-et-déjà retournées dans leurs villages d’origine, après le départ des groupes armés.

Zemio

Le bureau du HCR de Zémio a organisé la première réunion du groupe de travail protection, le 11 mai 2018. Celle-ci a pour objectif de créer un cadre permettant à tous les acteurs de protection de partager les informations et données de protection, de coordonner leurs réponses ainsi que de combler les gaps et éviter la duplication des activités.

Prix mondial d’excellence 2017

Le HCR en RCA a remporté le prix mondial d’excellence 2017 décerné chaque année aux différents bureaux du HCR de par le monde pour leurs activités sur le terrain. Le HCR en RCA s’est distingué dans le cadre des solutions durables, notamment en apportant son appui à la coordination humanitaire et aux autorités centrafricaines pour le retour volontaire des déplacés internes dans leur foyer ou lieu de résidence habituelle et la fermeture de nombreux sites dans le pays, dont les sites de Bangui et d’autres localités, dans un contexte sécuritaire volatile. Le prix a été remis au Représentant du HCR, M. Buti Kale, à Genève, en présence de nombreux autres Représentants du HCR dans le monde.

CONTACTS

Julie La Roche, Associate Reporting Officer,

Central African Republic laroche@unhcr.org, Tel: +236 75 32 80 93

Eric Gervier, Senior Protection Officer,

Central African Republic gervier@unhcr.org, Tel: +236 70 55 28 14