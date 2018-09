UNHCR CAR Hebdo, 10 septembre 2018

Distribution de kits de dignité, kits NFI’s et abris d’urgence

Kaga-Bandoro

Le 05 Septembre 2018, le HCR et son partenaire INTERSOS ont apporté une réponse au besoin en NFI en faveur de 48 ménages de 240 personnes sinistrées des suites de l’incendie criminel du 14 aout 2018 aux villages Ndénga 1, 2 et 3 localités situées à 25 km de Kaga Bandoro sur l’axe Ndomété-Mbrès. Obo

Du 30 août au 7 septembre 2018, le HCR a procédé à la distribution de kits NFI aux réfugiés sud-soudanais et aux réfugiés congolais de Zemio se trouvant à Obo. Au total 966 femmes/filles ont reçu des pagnes; 148 filles et femmes âgées de 09 à 20 ans ont reçu des serviettes hygiéniques ; 409 femmes âgées de 21 à 49 ans et plus ont reçu des serviettes de bain. 941 ménages ont reçu chacun un seau de 11 litres. 240 pelles et 240 pioches ont été distribuées dans les 05 blocs des réfugiés sud-soudanais en vue du nettoyage du camp. Enfin, tous les 15 ménages de 55 réfugiés congolais en provenance du camp de Zemio et installés à Obo ont reçu chacun ces items cités ci-haut. Le HCR a également distribué 15 tentes familiales, cette semaine, à 15 personnes à besoin spécifiques au camp des réfugiés sud-soudanais.

Rapatriement volontaire

Du 6 au 9 septembre 2018, le HCR facilité le rapatriement par voie aérienne de 50 réfugiés centrafricains en provenance de la République du Congo (39), de la Cote d’Ivoire (3) et du Bénin (8) qui reviennent ainsi s’installer dans la ville de Bangui.

Lutte contre les exploitations et abus sexuels

En date du 3 septembre 2018, le Représentant du HCR en Centrafrique, M. Buti KALE, conjointement avec le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, les autres chefs d’agence des Nations Unies et les représentants des ONG, a signé le protocole de partage d'informations et de signalement d'allégations d'exploitations et abus sexuels et a déclaré : "Les abus et exploitations sexuels sont inacceptables et injustifiables. Je m'engage à les éradiquer au sein de mon équipe."