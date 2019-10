UNHCR CAR Hebdo, 07 Oct 2019

Mise à jour des chiffres des déplacés internes et planification de la relocalisation du site à Birao

Un exercice conjoint de vérification a été mené par Intersos, HCR, OCHA et les autorités locales sur les sites de la MINUSCA et de l’Aérodrome à Birao dans la Vakaga au nord de la République Centrafricaine. L’objectif de cette séance de travail a été d’actualiser les chiffres des personnes déplacées dans la zone afin de permettre aux acteurs humanitaires de cerner les besoins de ces personnes pour une réponse appropriée. Après vérification, il s’est révélé que le site de la MINUSCA est composé de 8162 PDIs et celui de l’Aérodrome de 1362 PDIs. Ce qui fait un total de 9524 par rapport au chiffre total précédent de 13,810 PDIs. Par ailleurs, un plan du nouveau site est en cours d’aménagement en vue du recasement des PDIs qui se trouvent dans l’ancien site de la MINUSCA. De plus, le site de l’Aérodrome est aussi en cous d’aménagement en vue de son extension.

Remise des bons aux bénéficiaires à Kaga Bandoro et à Sibut.

Le HCR et Intersos, son partenaire de mise en œuvre, ont remis des bons ou des coupons d’une valeur de 25.000 FCFA par personne à 65 individus. Ces bons permettront aux bénéficiaires de procéder à des achats de différents articles sur le marché dans les villes de Kaga Bandoro et de Sibut.

Le Représentant Assistant Chargé des Opérations du UNHCR a organisé un atelier de renforcement des capacités des membres du personnel des partenaires PARET (Projet d’Appui aux Retours des personnes déplacées internes et des réfugiés), AIRD (logistique) et INTERSOS (Monitoring de Protection) œuvrant dans la localité de Kaga Bandoro et ses environs sur les concepts clés du Programme, le Cycle de gestion des Opérations du HCR ainsi que les outils de suivi des activités. Cette formation permettra aux collègues du bureau HCR de Kaga Bandoro ainsi que les partenaires de mise en œuvre présents dans la zone de mieux s’outiller en termes de notions de Programme.

Mission de contrôle des activités des partenaires à Obo dans le Haut Mbomou

Du 02 au 04 Octobre 2019, le bureau HCR Obo et la section Project control ont procédé au contrôle des activités mis en œuvre par les partenaires AIRD, CNR et ASA œuvrant dans la localité. Plusieurs recommandations ont été faites par l’équipe venue de Bangui pour le suivi par le bureau de Obo afin de recadrer certaines activités réalisées par les partenaires.

Vulgarisation de l’accord tripartite à Berberati dans la Mambéré Kadéi

Dans le cadre des préparatifs du lancement de l’opération de rapatriement des réfugiés centrafricains vivant au Cameroun, le HCR a procédé à la vulgarisation de l’accord tripartite, nécessaire pour la compréhension et l’appropriation des termes de l’accord par les différents acteurs qui auront un rôle à jouer avant, pendant et après l’organisation du rapatriement. Cette séance vise à échanger avec les autorités administratives, judiciaires, sécuritaires, locales et communautaires sur leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne l’application effective des engagements du gouvernement centrafricain.