UNHCR CAR Hebdo, 06 novembre 2019

Rapatriement volontaire

Poursuite du rapatriement des réfugiés centrafricains en provenance de la République du Cameroun

En date du 30 octobre 2019, deux convois de rapatriés centrafricains en provenance du Cameroun ont été reçus au centre de transit de Beloko (Nana-Mambéré) et au centre de transit de Berberati (Mambere-Kadéi). Au total, 141 ménages de 481 personnes sont arrivés en RCA à partir des camps de Lolo et Gado au Cameroun. Ces personnes ont pour destination finale les sous-préfectures et communes de Bouar, Berberati, Carnot, Baoro, Wapo, Beni-Wayo, Nassole, Balego, Mbelou, Gatzi, Pebe, Zaoro-Sango et la ville de Bangui où la sécurité est bonne.

Réception d’un convoi aérien de rapatriés centrafricains en provenance de Brazzaville en République du Congo

Le 30 octobre 2019, le HCR et le gouvernement centrafricain ont organisé un convoi de rapatriement par voie aérienne en provenance de Brazzaville (Congo). Un vol spécial de la compagnie ASKY a ainsi acheminé 80 ménages de 160 personnes qui rentrent s’installer dans la ville de Bangui.

Assistance aux victimes des inondations

Bambari

À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bambari, la rivière Ouaka a connu une crue qui a affecté les ménages résidant au bord de ce fleuve, dans le quartier Kidjigra. En date du 31 octobre 2019, le HCR a assisté 65 ménages de 276 personnes victimes de ces inondations en kits NFI (couverture, nattes, Jerrycan, seaux, kitchen-set, moustiquaire).

Bangui

Le HCR a remis un lot de 1080 kits NFI’s (couverture, nattes, Jerrycan, seaux, Kitchen-set) et abris d’urgence (bâches) au Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale comme contribution à la réponse aux inondations causées les crues du fleuve Oubangui. Ces kits ont été distribués aux sinistrés de la ville de Bangui, le dimanche 03 novembre 2019.

Assistance aux Personnes Déplacées Internes

Les 30 et 31 octobre 2019, le HCR en partenariat avec INTERSOS a remis du cash et des coupons, d’une valeur de 25,000 FCFA chacun, à trente (30) personnes à besoins spécifiques déplacées sur les sites de la ville de Bria à savoir : PK3, l’Hôpital de Bria, l’Eglise CEBI et l’Eglise Catholique. Ces coupons ont permis à ces personnes de se procurer des biens de première nécessité et des soins de santé selon leurs besoins les plus urgents.