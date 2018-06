UNHCR CAR Hebdo, 05 juin 2018

Bouar

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au retour des déplacés internes et des réfugiés dans la sous-préfecture de Baoro, une mission de sensibilisation a été conjointement organisée à Yelewa (Nana-Mambéré) par le HCR, la MINUSCA, le SousPréfet de Baoro et 8 membres du Comté de Retour en date du 1er juin 2018. La mission a pu rencontrer un groupe de trente-cinq (35) déplacés internes régulièrement en contact avec les réfugiés à la frontière (Garoua-Boulaye), qui ont déclaré vouloir tous retourner dans leurs villages d’origine à condition que leurs besoins soient pris en compte notamment la réhabilitation des abris et de la mosquée ainsi que la reprise des activités pour les éleveurs, les agriculteurs et les commerçants.

Paoua

Le 1er juin 2018, DRC en partenariat avec le HCR a distribué des kits complets de NFI et abris d’urgences composés de 197 bâches, 394 couvertures, 394 nattes, 197 Jerrycan, 197 seaux et 197 Kitchen-set, octroyés par UNICEF, HCR et OIM, à 197 ménages de déplacés à Paoua en provenance de 7 villages environnant la ville.

Bria

Débutée le 4 juin 2018, une mission inter-organisationnelle (UNHCR, OIM, PARET, et COOPI) ayant pour objectif l’évaluation des zones de retour identifiées par les déplacés de Bria est menée dans la ville de Bria. A ce jour, les quartiers de Gobolo, Bornou, Amameu, Mande, Galabadja et Piango ont été évalués afin de pouvoir les considérer ou non comme pouvant accueillir des retournés et identifier les besoins communautaires pour lesquels une réponse urgente est nécessaire avant la facilitation des retours des déplacés internes. Les résultats de cette évaluation seront partagés la semaine prochaine.

Cluster CCCM/Abris/NFI

L’OIM en collaboration avec le Cluster CCCM/Abris/NFI a organisé une formation sur la Coordination et la Gestion des Camps du 28 au 31 mai 2018 à Bangui au bénéfice des membres du Cluster CCCM/Abris/NFI. Quarante-deux (42) participants, représentant sept (7) organisations, en provenance de Obo, Kaga-Bandoro, Bambari, Paoua, Bangui et Boda ont été formés sur les thématiques suivantes : coordination entre les acteurs et les bénéficiaires, mainstreaming de la réponse VBG dans la gestion des sites, collecte et partage des données, solutions durables (fermeture des sites).

