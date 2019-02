UNHCR CAR Hebdo, 05 février 2019

Rapatriement des réfugiés centrafricains

Le 03 février 2019, le HCR a accueilli douze (12) rapatriés centrafricains en provenance du Bénin. Ces derniers ont pour zone de retour les quartiers de Bangui.

Depuis le début de l’année 2019, le HCR a facilité le rapatriement de 32 réfugiés centrafricains.

Atelier sur la collecte des données et l’analyse des mouvements de populations en RCA

Du 30 au 31 janvier 2019, la Commission Mouvements de Populations, avec l’appui du groupe d'experts de Genève sur les priorités GP20, de l’International Displacement Monitoring Centre (IDMC) et du Joint IDP Profiling Service (JIPS), en collaboration avec le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale a organisé un atelier sur la collecte des données relatives aux mouvements de population. L’objectif de ces travaux était d’analyser ensemble les défis que les humanitaires rencontrent dans la collecte et le partage des données sur les mouvements des populations. Des propositions visant l’amélioration et l’harmonisation du système de collecte, de présentation, de validation, de partage et de stockage des données sur les mouvements de populations, ont été adoptées au sortir de cet atelier. Vingt-deux institutions (ministères, ONG, Agences des Nations Unies, différents clusters, etc.) ont participé à ces travaux.

Assistance aux personnes déplacées internes

Le HCR est en train d’acheminer 1500 kits NFI’s complets (couverture, nattes, Jerrycan, seaux, kitchen-set) et abris d’urgence (bâches) vers la ville d’Alindao, en vue d’assister les personnes affectées par le conflit dans cette ville. Ces kits sont arrivés à Bambari le 1 er février 2019 et devront être conduits à Alindao sous peu.

Appui aux services sociaux de base

En date du 24 janvier 2019, le HCR a effectué une donation de seize (16) unités de bâches en appui au poste de santé de Betokomia (Sous-préfecture de Paoua), géré par l’ONG MENTOR. Ces bâches ont été utilisées pour la construction de deux hangars servant à la consultation des malades de ce village mais également des déplacés en provenance de Benamkor.

