UNHCR CAR Birao Update, 06 novembre 2019

Monitoring de la situation de protection

Formation des comités de protection : les 4 et 5 novembre 2019, le HCR a organisé une formation au bénéfice de 19 membres des comités de protection des deux sites Aérodrome et MINUSCA. La formation portait sur l’introduction aux droits de l’homme et la protection des droits des personnes déplacées internes. Profilage des personnes déplacées dans les familles d’accueil de Birao : le HCR a coordonné la conduite du profilage des déplacés en famille d’accueil dans les quartiers de Birao par les chefs de quartiers.

Ainsi, 1724 ménages de 11384 personnes ont été recensés dans les familles d’accueil de la ville de Birao. Causerie-débat avec les femmes du site Aérodrome : une causerie débat a été organisé par ASA le 25 Octobre 2019 avec les femmes du site Aérodrome sur la problématique sécuritaire et le déplacement pour aller aux vers les champs et le marché.

Ce qu’il faut noter de cette réunion est que les femmes habitant le site Aérodrome n’ont pas la possibilité d’aller au champ ni au marché pour vendre leurs marchandises de peur d’être victime d’agression.

Gestion des sites

Parcellisation et adressage du site de l’Aérodrome : dans l’objectif d’améliorer les conditions d’aménagement et la sécurisation du site de l’Aérodrome, le HCR et INTERSOS ont procédé à la parcellisation et l’adressage du site. Le site nouveau terrain agençant au site actuel. Il est prêt à être emménagé, cependant il est attendu l’emménagement d’un rempart de terre autour du site et la mise en place de deux postes d’observation par la MINUSCA avant que les personnes déplacées puissent s’y installer.