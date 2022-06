Une recrudescence d’attaques contre les humanitaires menace l’assistance aux populations vulnérables, 1er juin 2022

Bangui, 1er juin 2022 - La Coordonnatrice Humanitaire pour la République centrafricaine (RCA), Mme Denise Brown, condamne fermement la recrudescence d’attaques contre les organisations humanitaires obligées dans certains cas de suspendre leurs activités pour mettre à l’abri leurs équipes.

En une semaine à travers quatre incidents, deux organisations humanitaires ont suspendu leurs activités suite à des attaques armées contre leurs équipes. Dans la plupart des cas, le personnel a été violenté et leurs biens personnels emportés. Des hommes armés ont en plus braqué une organisation humanitaire sur un site de distribution de vivres et non vivres, et les articles ont été emportés par les assaillants, laissant dans le désarroi 230 familles déplacées qui attendaient assistance.

« La population civile est la plus touchée par cette inquiétante augmentation de la violence. Et à chaque fois qu’une organisation humanitaire est attaquée, c’est l’accès à l’eau, aux vivres, à la santé, à l’éducation qui est menacée dans un contexte où plus de la moitié de la population a besoin d’aide humanitaire. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à laisser libre passage aux organisations humanitaires. », a déclaré Mme Brown.

Plus de 46 000 personnes vulnérables, majoritairement des déplacés vont voir perturbée leur assistance dans les domaines de la santé, des violences basées sur le genre, de protection et de la gestion des camps dans le nord-ouest du pays, suite à la suspension d’activités de deux organisations humanitaires attaquées par des hommes armés.

« 2,2 millions de personnes n’ont pas suffisamment à manger en RCA et ne savent pas d’où leur viendra le prochain repas. Si une organisation humanitaire œuvrant dans la sécurité alimentaire se voit obligée de suspendre ses activités suite aux attaques des hommes armées, ce serait catastrophique », a expliqué la Coordonnatrice Humanitaire Mme Denise Brown.

Entre janvier et mai, 69 incidents sécuritaires ont touché les humanitaires, notamment un humanitaire tué et 16 autres blessés.

Pour plus d’informations, contacter

Maxime Nama, Chargé de l’Information Publique, namacirhibuka@un.org; +236 70 12 24 43

Vedaste Kalima, Chef de Bureau, vedaste@un.org, + 236 70 60 10 66

Les communiqués de Presse sont disponibles sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int