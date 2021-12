Une campagne nationale de vulgarisation de la Convention n°190 et de sensibilisation contre la violence et le harcèlement en milieu du travail est lancée en RCA

Initiative du Gouvernement centrafricain à travers le Ministère du Travail, de l’emploi, de la Protection Sociale et de la Formation professionnelle et avec un lancement s’inscrivant dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, cette campagne sera constituée d’une série d’activités de communication et de sensibilisation ainsi que d’ateliers de renforcement des capacités sur l’identification et la prévention de la violence basée sur le genre et de la violence et du harcèlement en milieu du travail en faveur des acteurs du système de protection sociale (décideurs, auteurs politico-administratifs et religieux, leaders communautaires et jeunes).

Le lancement de la campagne, le 6 décembre 2021, a été immédiatement été suivi de la première activité de la campagne : une table ronde organisée par le Ministère du travail en collaboration avec le ministère de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Une telle campagne en RCA se justifie par le fait que même si le pays est pourvu d’un arsenal juridique favorable aux femmes, dans les faits, les inégalités de genre persistent. Quelle que soit la région de la RCA, les femmes sont plus vulnérables que les hommes dans la majorité des domaines (accès aux services sociaux de base, accès aux crédits, accès aux facteurs de production, accès à la gestion de la cité, etc.).

Dans le milieu du travail, Les VBG se manifestent également sous la forme de harcèlement sexuel et autres formes de violences psychologiques. Malheureusement, aucune étude n’a été faite à ce jour pour évaluer l’ampleur et les effets sur les femmes, même si en général, les effets dévastateurs du harcèlement sexuel et des violences psychologiques sur la santé physique, psychologique et émotionnelle des personnes qui les subissent, sont bien connus.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) appuie financièrement et techniquement la campagne nationale de vulgarisation de la Convention n°190 et de sensibilisation contre la violence et le harcèlement en milieu du travail en RCA.

Ce soutien s’inscrit dans la continuité des appuis techniques et financiers fournis par la PNUD au Gouvernement centrafricain et visant à dynamiser les actions de prévention et de lutte contre la violence à l’endroit des femmes et des filles en milieu du travail.

La campagne nationale de vulgarisation de la Convention n°190 et de sensibilisation contre la violence et le harcèlement en milieu du travail s’aligne aux politiques globales du PNUD sur le renforcement d’un environnement professionnel sain interdisant toutes formes de discrimination ou de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel ou le harcèlement sexiste, ainsi que les voies de fait ou les insultes sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail.

En acceptant d’apporter un appui à la réalisation de cette campagne, le PNUD réaffirme son engagement à appuyer la réalisation des ODD notamment l’ODD5 - parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), mais également :