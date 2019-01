Un programme CVR pour renforcer la cohésion sociale à Kouki

Des chants et des danses, les habitants de Kouki, situé dans la sous-préfecture de Nana-Bakassa, musulmans et chrétiens, ont à l’unisson exprimé leur joie et leur engagement à la réussite du projet de Réduction de la Violence Communautaire (CVR), lequel a été officiellement lancée le 17 janvier 2019 par la section Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) de la MINUSCA.

Il faut dire que le projet était impatiemment attendu par les ex-combattants, ainsi que les membres de la communauté locale. Il est prévu une formation puis un accompagnement dans diverses Activités Génératrices de Revenus (AGR) notamment en commerce, menuiserie, maçonnerie agriculture et autres, pour les 150 bénéficiaires ciblés à Kouki.

« J’ai pensé que c’est une bonne chose de remettre mon arme pour bénéficier de ce projet qui va nous permettre d’avoir des activités telles que le commerce et qui va nous permettre de répondre à nos besoins et d’avoir la paix », déclare Rose Kora, l’une des bénéficiaires.

Pour marquer leur réelle volonté à laisser tomber les armes au profit d’une réinsertion sociale effective et durable, les ex-combattants ont, au cours d’une cérémonie, remis symboliquement dix armes de fabrication artisanale aux autorités locales, parmi lesquels le préfet de l’Ouham, Marcel Guela et le sous-préfet de Nana-Bakassa, Jérôme Gouma.

Pour le préfet de l’Ouham, ce projet CVR arrive à point nommé à Kouki. Avec insistance, il a exhorté les uns et les autres à pleinement y adhérer. « Je demande à ceux de nos concitoyens qui ont pris les armes et qui les détiennent encore de s’en débarrasser afin de bénéficier des activités génératrices de revenus du programme CVR qui vient de démarrer dans notre localité », a martelé Marcel Guela,

Le sous-préfet de Nana-Bakassa a abondé dans le même sens. Il a d’abord rappelé à la population les efforts conjoints de la MINUSCA et les autorités locales qui ont abouti, le 15 Juin 2017, à la signataire d’un acte d’engagement de non-violence et de paix entre les groupes armés (Séléka et Anti-balaka) pour la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens dans la localité. « Le travail fait par la MINUSCA ici est à saluer. Avant, c’était difficile de venir à Kouki mais maintenant, il y a la quiétude. Il y a des allées et venues grâce au travail abattu par nos frères de la MINUSCA avec l’implication des autorités locales », a indiqué Jérôme Gouma.

Pour Enow Etta, Coordonnateur régional de la section des Affaires Civiles, lorsqu’on tient une arme, « l’on est plus vulnérable et plus exposé aux dangers que lorsqu’on est civil non-armé ». Il a rajouté que les armes ne protègent pas. « C’est le dialogue, la réconciliation, le vivre ensemble et l’entente entre les populations qui est la meilleure sécurité. C’est pour cela qu’à travers ce programme CVR, nous espérons collecter les armes et qu’en échange, vous trouviez une autre activité qui vous permettra de mieux vivre ensemble », a-t-il déclaré.

Il faut indiquer que le démarrage de ce programme CVR à Kouki marque ainsi la reprise effective des activités de la section DDR dans la préfecture de l’Ouham après le Pré-DDR. Dans les prochains jours, ce programme sera également mis en place dans les autres localités de Nana-Bakassa, Benzambé, Bomissi et Ouham-Bac.