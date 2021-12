Un nouvel espace cyber à l’Université de Bangui

Les étudiants de l'Université de Bangui ont massivement pris part, le 08 décembre 2021, à une série d'activités civilo-militaires organisées par l'Unité d'aviation pakistanaise. Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, *Lizbeth Cullity, le Commandant de la Force de la MINUSCA, le*général* de corps d'*armée Daniel Sidiki Traoré et le Doyen du contingent Pakistanais, le général de Brigade Muhammad Tariq Khan étaient tous présents à cette initiative, autour du Secrétaire Général de l'Université de Bangui, Jean KOKIDE, pour renforcer l'engagement de la MINUSCA envers les étudiants, par des interactions.

Par Biliaminou Alao

Le Doyen du contingent pakistanais de la MINUSCA, a indiqué qu'en plus de l'excellent travail de la Mission sur le terrain, l'objectif principal visé par cette initiative est d'améliorer l'interaction avec la population locale, notamment les étudiants et les jeunes, afin que ces derniers soutiennent la Mission dans le cadre de ses activités pour la protection des civils et la paix en République centrafricaine. Pour lui, ce sont les jeunes qui apporteront du changement en République centrafricaine.

Les étudiants, de l'Université de Bangui, ont bénéficié à cet effet, d'un cyber espace, de consultations médicales et de soins élémentaires gratuits, de quatre fauteuils roulants et de trois tricycles pour les personnes vivant avec handicaps et de matériel sportif pour les équipes féminines et masculines de football. L'équipe d'engagement féminin du Contingent pakistanais de la MINUSCA a organisé également, à l'intention des étudiants, une séance de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme en utilisant les femmes officiers de la MINUSCA comme modèles et pour profiter de l'événement pour renforcer l'engagement de la Mission avec la communauté locale.

Le Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a rappelé à cet effet que « La résolution 2605, récemment adoptée et renouvelant pour une année le mandat de la Mission jusqu'au 15 novembre 2022, nous invite en effet à renforcer la coopération civilo-militaire. Ce don de l'Unité d'Aviation pakistanaise vient ainsi rappeler l'importance que la MINUSCA accorde au soutien et au bien-être de la population centrafricaine, et particulièrement à sa jeunesse qui reste au cœur des différentes activités de notre mandat ».

Le Chef de la MINUSCA a également pris l'engagement de doter le cyber espace d'une connexion internet avec wifi.

Pour le Secrétaire Général de l'Université de Bangui, Jean KOKIDE, le contingent pakistanais est venu spontanément proposer ces activités et dons. « Aujourd'hui, ils ont réalisé cette promesse. Là vraiment, nous les remercions. Une bibliothèque qui n'a pas de wifi, une université qui n'a pas de wifi, n'est pas une université. Le secrétariat général de l'université de Bangui va envoyer le plus rapidement possible, une correspondance à la MINUSCA afin que le Wifi soit rapidement installé» a-t-il déclaré.

L'Université de Bangui compte plus de 10000 étudiants et près de 400 professeurs.