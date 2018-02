Un nouveau marché pour célébrer les deux ans de la signature du pacte de non-agression entre Boeing et PK5

Ambiance de fête sur la place de « Kokoro Boeing », le nouveau marché du quartier de Boeing (banlieue de Bangui, commune de Bimbo III). De la musique, des pas de danse et des clameurs pour célébrer la mise à disposition de l’infrastructure qui marque le deuxième anniversaire de la signature du Pacte de non-agression entre les habitants de Boeing et de PK5.

« Vous avez décidé, il y a deux ans, d’enterrer la hache de guerre et de vous engager pleinement à mettre un terme aux violences et surtout de pacifier les cœurs », a, d’emblée, salué la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, par ailleurs Coordonnateur humanitaire, Coordonnateur résident du Système des Nations Unies et Représentante résidente du PNUD, Najat Rochdi.

Pour rappel, en effet, après plusieurs mois de médiation de la MINUSCA et de l’ex-gouvernement de Transition, un engagement résumé en 12 articles, dénommé « Pacte de non-agression et de réconciliation » avait été signé, le 11 février 2016, entre les populations de Boeing et PK5.

« Vous avez décidé de ne pas attendre que la paix soit établie par d’autres, et vous avez pris votre destin en main, afin d’aboutir à ce pacte de non-agression, […] ce symbole d’espoir », a indiqué la représentante spéciale adjointe aux côtés de laquelle se tenaient des représentants d’agences du système des Nations Unies, ainsi que des responsables administratifs et élus locaux.

C’est par des cris de joie que les « koli » et « wali gara » (commerçants du marché), ont, pour leur part, accueilli la nouvelle infrastructure économique qui viendra donner un coup d’accélérateur à l’activité économique de la localité. Mais pour une meilleure gestion collective et individuelle, « nous demandons une aide en activités génératrices de revenus et une formation sur la gestion de nos affaires. En effet, faute de connaissances, les activités des commerçants n’évoluent pas. Aidez-nous en renforçant d’abord nos capacités, avant de nous financer. Car, sans bases solides, aucun financement n’aboutira à rien », a plaidé la porte-parole, Paulette Deganai.

Une joie partagée par Najat Rochdi qui n’a pas hésité à exprimer toute son admiration au comité de pilotage du pacte de non-agression pour ses efforts, « en dépit de moyens très limités et des risques encourus pour maintenir la cohésion » entre les communautés. « Je vous appelle les héros, s’est-elle exclamée. Vous êtes des champions et championnes de la paix, les architectes de l’espoir.»

En effet, au cours de l’année écoulée, plusieurs actions dudit comité ont été déterminantes, a rappelé la Représentante spéciale adjointe. Ce sont, entre autres, « les efforts constants pour désamorcer les rumeurs ; la dénonciation souvent publique et toujours audacieuse des manipulations malsaines et des tentatives de déstabilisation par les ennemis de la paix ; les campagnes de sensibilisation après les violences survenues dans l’arrière-pays et qui auraient pu bouleverser le contexte sécuritaire à Bangui ; les négociations multiples pour réduire les tensions entre les jeunes.

Pour le prochain anniversaire, le commissariat de la localité sera opérationnel, a promis Mme Rochdi. Les travaux vont d’ailleurs bon train, en témoignent les ouvriers rencontrés sur le chantier et qui s’activent à la finition de l’ouvrage.