Un match de football pour consolider les bases de la cohésion sociale à Yelewa

Dans le cadre de la campagne pour la culture de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le retour de la paix en Centrafrique, notamment dans la Nana Mambere, la MINUSCA, à travers ses sections de la communication stratégique et de l’information publique et des Affaires civiles, a organisé un match de football dans l’apres midi du samedi 6 janvier 2018 à Yelewa, commune située à plus 90km de Bouar.

Ce match a opposé l’équipe FC Siriri, constituée de joueurs des villages situés sur l’axe Niem-Yelewa, à l’équipe Bel Espoir, composée d’éléments des villages de l’axe Yelewa à la frontière camerounaise.

Le club FC Siriri a remporté le match sur un score de 2 buts à 1. Un trophée, une enveloppe ainsi que des t-shirts ont été remis à l’équipe gagnante par le Ministre conseiller à la présidence, chargé de l’agriculture et de l’élevage, Issa-Bi Amadou et une enveloppe et vingt t-shirts pour l’équipe perdante par le Maire de la commune de Niem Yelewa, Aladji Bachirou.

Cette coupe a été organisée à Yelewa après la signature d’un pacte de non-agression le 15 décembre 2017, consolidé par un acte d’engagement le 3 janvier 2018 mettant en place un réseau d’informations entre les responsables des Anti-Balaka et le mouvement dit des 3R (Retour, Réclamation, Réhabilitation.)

Dans son mot de circonstance, le Ministre conseiller a exhorté les populations à revenir dans leur localité respective afin de vaquer à leurs activités quotidiennes à savoir l’agriculture et l’élevage. Aux parties en conflit, il a demandé de respecter les engagements pris devant la Nation et les autorités politico-administratives, « car la population a trop souffert de la guerre. »

Il a par ailleurs salué l’organisation de cette rencontre sportive soulignant, comme le dit l’adage, que “ le sport unit le people”.

Les populations ont, quant à elles, souhaité que la MINUSCA multiplie les campagnes de sensibilisation sur la paix, le vivre-ensemble et la réconciliation dans tous les villages pour ramener la confiance.

Notons que plus de 800 personnes venues de différents villages voisins ont assisté à ce match de football.