Un forum préfectoral de droits de l'Homme à Bamingui-Bangoran

C’est en présence des autorités locales dont le préfet Amine El Mahad, du Sous-préfet Dieu Béni Célestin Tebefra que les travaux du forum préfectoral de droits de l'homme de Bamingui-Bangoran se sont officiellement ouverts ce 21 mai 2019.

Dans son allocution, le secrétaire exécutif Sallet Didalbaye a indiqué que ce forum suite aux cas fréquents de violations de droits de l’homme et d’impunités dans la préfecture, avant d’en fixer les objectifs à savoir : l’appui à l’Accord de paix, la visite des maisons d’arrêts, et le monitoring de droits de l’homme.

Poursuivant dans le même ordre d’idées, le chef de bureau par intérim de la MINUSCA Pollock Ndonodji a saisi l’occasion pour: « rendre hommage à la population de Bamingui-Bangoran, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse, pour l’action menée dans une diversité mutuellement enrichissante, mais aussi avec une volonté partagée d’assumer un destin commun » Pour lui, c’est un défi que la préfecture doit relever « pour que les idéaux de la Charte africaine des droits de l’Homme et autres instruments des droits de l'Homme que la RCA a ratifiés et envers lesquels il s’est engagé soient mis en œuvre…

Pour le préfet, l’une des fonctions premières du Forum préfectoral des droits de l’homme de Bamingui-Bangoran est de « s’atteler non seulement à la défense des droits de l’Homme, de recenser et de dénoncer les violations des droits et libertés, mais également à l’éradication de ce fléau par la sensibilisation, la vulgarisation et la formation des populations sur les idéaux et valeurs des droits de l’Homme, afin qu’elles soient en mesure de s’en approprier ».

Pour donner un cachet culturel à l’événement, il a été organisé des danses traditionnelles, une représentation théâtrale sur « la violation du domicile » sanctionnée d’un jeu concours, et un match de football a opposé les chefs de quartiers du 1er et 2é arrondissements de la ville de Ndele.