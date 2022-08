Un don en médicaments pour l’hôpital régional universitaire de Berberati

PAR HONORINE NIARE YAO

L'hôpital régional universitaire de Berberati dans la préfecture de la Mambere-Kadei a été doté en médicaments, le samedi 30 juillet 2022, par le contingent tanzanien de la MINUSCA. La cérémonie officielle a eu lieu en présence du personnel et des pensionnaires dudit hôpital. Une bouffée d'oxygène pour ce centre hospitalier qui traverse une crise en médicaments.

Ce don de médicaments de première nécessité est fait en appui aux institutions de santé de la préfecture. Il intervient dans un contexte où la population de la Mambere-kadei en a le plus besoin. Pour le docteur Ludovic MANNAN, médecin généraliste à l'hôpital Régional de Berberati, «* Cet hôpital connaît des ruptures récurrentes d'approvisionnement en médicaments de première nécessité en cette période de pluie avec son corolaire de maladies* ».

Pour Major Asia MUHARAM HUSSEIN, chargée du genre au sein du contingent tanzanien,* « Ce don en médicament s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires de la MINUSCA et a pour objectif de donner une bouffée d'oxygène, notamment pour le traitement des maladies tropicales dont la plus fréquente est le paludisme ». Il s'agit aussi de faciliter la gestion et le traitement de certaines urgences a*-t-elle ajouté.

En plus de ce don de médicaments le contingent tanzanien a également procédé, le même jour, au nettoyage de la maternité de l'hôpital régional universitaire de Berberati. Les prestations effectuées sont les consultations curatives et prénatales, la vaccination des enfants et des femmes enceintes ainsi que la petite chirurgie.