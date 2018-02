Un concert pour clôturer la semaine de l’enseignement à Berberati

Ils étaient plusieurs dizaines de participants, élèves, lycéens et riverains confondus, à avoir assisté aux prestations des groupes de danses, de rap, de théâtre et de poésie des Lycées Barthelemy Boganda et Champagna, et du Collège de l’enseignement secondaire de Berberati (Ouest), le samedi 17 février, dans l’enceinte du Lycée Barthelemy Boganda. Tous avaient répondu à l’invitation de l’Union des Scolaires centrafricains (USCA), organisatrice d’un méga concert pour la paix, en collaboration avec la MINUSCA, pour clôturer les activités de la semaine de l'enseignement.

Sous le thème de la « promotion de la culture de paix en milieu scolaire », différents groupes se sont relayés sur le podium pour passer des messages de paix à travers des chansons dédiées à la cause.

« C’est la première fois que je participe à un concert de ce genre, animé par les élèves. J’ai beaucoup aimé les messages, et je vais les relayer dans mon quartier pour une paix définitive à Berberati », a confié Sandra Pabou, une participante.

En plus des activités récréatives, la MINUSCA a animé un débat sur « le rôle des élèves dans le retour de définitif de la paix en RCA». Un groupe d’élèves a simulé « le Conseil des ministres » pour prendre des décisions prioritaires et rapides afin de « stopper la violence et promouvoir la paix en RCA». Cet acte symbolique a suscité beaucoup d’engouements chez les participants. Les participants ont aussi eu droit à un jeu de « Questions pour un champion » sur la paix et la cohésion sociale et un concours du « plus beau message de la paix ».

Dans son message de clôture, le président de l’USCA de Berberati, Dieu-béni Wessambo, a remercié ses camarades pour leur forte mobilisation, mais aussi la MINUSCA pour son engagement incessant à promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein des établissements scolaires de notre localité. « Je vous exhorte tous à mettre en pratique les messages et les mécanismes que vous avez appris ici, afin que la paix règne en RCA », a-t-il ajouté.

Mention spéciale à la Police des Nations Unies (UNPol) qui a pris part à cette activité à travers une patrouille pédestre au milieu de la foule, ainsi qu’une présence au présidium et sur la scène.