UN-CMCoord: La coordination civilo-militaire dans la perspective humanitaire

Qu’est-ce que la CMCOORD?

La CMCOORD peut être définie comme “le dialogue et interactions qui sont indispensables entre les acteurs civils et les acteurs militaires dans les situations d’urgence humanitaire pour protéger et promouvoir les principes humanitaires, éviter les rivalités, réduire le plus possible les incompatibilités et, le cas échéant, poursuivre des objectifs communs”.

Cinq objectifs clé de la CMCOORD:

• Préserver l’espace humanitaire

• Garantir des relations appropriées entre humanitaires et militaires/unités de police

• Assurer une approche cohérente avec les acteurs militaires et policiers

• Soutenir une utilisation appropriée et opportune des ressources militaires étrangères ou domestiques en appui au opérations humanitaires

• Apporter une cohérence aux activités humanitaires de secours