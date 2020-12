Termes de Référence de la Recherche - Initiative Conjointe d’Analyse des Marchés : approvisionnement, barrières et dynamiques (CAR2007) République Centrafricaine

2. Justification de l’ajout de l’annexe

La situation décrite dans les termes de référence (TdR) initiaux de l'Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM), et dans l'annexe 1, perdure en République Centrafricaine (RCA), et l'impact de la crise prolongée continue d'affecter les systèmes de marché, tant en termes d'insécurité, de manque de moyens de transport, de détérioration des routes et des marchés, de taxes prélevées par les groupes armés. Ainsi, la nécessité d'approfondir la compréhension de la fonctionnalité du marché est apparue d'autant plus nécessaire. Cela s'est traduit par l'une des principales priorités établies par le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) au début de l'année 2020, à savoir le développement de l'analyse des marchés et des chaînes d'approvisionnement, afin de mieux informer les programmes de transferts monétaires et de sécurité alimentaire.

En outre, la récente apparition de la pandémie de COVID-19, et ses conséquences sur les marchés et les moyens de subsistance, ont démontré, une fois de plus, la nécessité d'une compréhension plus complète des chaînes d'approvisionnement et de leurs éventuelles perturbations, afin de mieux anticiper la volatilité des prix, la disponibilité des produits de base et les fluctuations de la demande. Cette compréhension plus approfondie du contexte local permettra, en retour, de mieux informer les programmes de transferts monétaires. Ceux-ci nécessitent l’appréhension des risques et opportunités inhérents à chaque marché, la perception des consommateurs de la situation actuelle et des marges d’amélioration, ainsi que les limites rencontrées dans les modalités de mise en œuvre des transferts monétaires.

Afin de développer cette compréhension, et de répondre à l’une des priorités établies par le GTTM au début de l’année 2020, il a été décidé qu’une analyse davantage qualitative devrait être développée pour compléter et enrichir l’étude quantitative réalisée chaque mois dans le cadre de l’ICSM, depuis 2019. Les collectes de données actuelles, réalisées mensuellement par les partenaires du GTTM, sont ensuite analysées par REACH pour informer le niveau des prix, la disponibilité des produits de base, ainsi que l’origine et les raisons des retards d’approvisionnement sur les marchés.

Les vendeurs des localités évaluées sont au cœur de l’analyse de ce nouveau projet, qui apportera un éclairage sur l'interdépendance entre les marchés de la RCA, la dépendance à l'égard des importations, les obstacles rencontrés tant au stade de l'approvisionnement que de la vente des produits de base, la perception et l'impact des transferts monétaires, et des foires alimentaires. Obtenir les retours et les impressions des fournisseurs, ainsi que des consommateurs, permettra également de développer et de trianguler les informations fournies par les vendeurs.

Enfin, il convient de noter que ces termes de référence pourront être révisés en fonction des résultats de la phase pilote, qui comprendra un nombre réduit de marchés pré-identifiés, et dont l'analyse devrait être finalisée d'ici janvier 2021, comme défini dans le chronogramme ci-dessus. La méthodologie pour atteindre l'objectif identifié par le GTTM en janvier 2020 pourrait en effet évoluer, si les organisations partenaires le jugent nécessaire.