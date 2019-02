Termes de Référence de la Recherche: Elaboration de deux plans de diagnostics territoriaux dans la ville de Bangui - CAR1801, République Centrafricaine

2. Justification

2.1. Justification

Contexte de la crise urbaine

La crise politico-militaire qui a secoué la République Centrafricaine en 2013 et 2014 a particulièrement affecté Bangui, la capitale. Des quartiers résidentiels entiers, déjà caractérisés par leur caractère informel et sous intégrés au réseau d’infrastructures urbaines de base, ont été détruits. A ce titre, les 3eme, 5eme arrondissements et la commune de Bimbo jouxtant la municipalité de Bangui à l’ouest ont été particulièrement touchés. Ces destructions se sont accompagnées d’importants mouvements de déplacement de populations à travers la ville, matérialisés sous forme d’une quarantaine de sites de déplacement, dont le site de Bangui Mpoko a été la manifestation la plus visible. Les déplacements se sont également traduits par des installations de familles de déplacés dans des familles d’accueil dans des quartiers épargnés par les destructions. Dans le climat de « conflit à basse intensité » qui a continué de marquer la ville de Bangui depuis les événements de 2013 – 2014, la situation continue de se traduire par une forte volatilité sécuritaire dans les quartiers ayant subi des destructions.

Depuis 2017, le gouvernement a entrepris une démarche de fermeture progressive des sites de déplacement, qui a conduit plus de 50,000 personnes déplacées à se réinstaller. Toutefois, la ville de Bangui et ses environs accueillait encore près de 45.000 déplacés cette même année, et ce chiffre a doublé en un an en raison des recrudescences de violences sporadiques au cours de l’année 20186. L’arrivée de nouveaux habitants souvent vulnérables ajoute ainsi une pression supplémentaire sur les défaillances chroniques et sous-jacentes de l’écosystème de services urbains.

L’année 2017 a donc marqué un tournant dans l’orientation des programmes humanitaires en lien avec les migrations urbaines à Bangui. La priorité a été donnée aux initiatives d’appui aux retour, traduites par des démarches plurielles d’appui à la reconstruction d’abris et de programmes de soutien socio-économiques menés par plusieurs ONG et le UNHCR. Ces initiatives se sont heurtées à un déficit de compréhension des « conditions préalables » au retour dans les territoires concernés et requièrent une appréhension plus fine de l’écosystème de gouvernance urbaine et de fourniture de services de base7. En effet, le suivi des ménages retournés s’est majoritairement effectué en termes d’indices de vulnérabilités individualisées et n’ont pas systématiquement tenu compte d’éléments « urbains » tels que la disponibilité en services de base dans les quartiers de retours. En sus, on constate, dans les localités les plus concernées par les retours de populations (à la fois en termes de réinstallation et d’habitation chez des familles d’accueil), des problématiques récurrentes liées à la sécurisation des droits fonciers, au manque voire à l’inexistence de certains services sociaux de base ainsi que des préoccupations majeures quant à un retour durable au calme. Certains quartiers risquent ainsi de re-devenir des enclaves urbaines, notamment vis-à-vis des acteurs humanitaires et des forces étatiques.

Près de deux ans après les initiatives de fermeture des sites de déplacés, l’intégration durable des ménages retournés dans leurs quartiers de retours demeure un objectif important pour l’aide humanitaire déployée à Bangui. Les quartiers qui ont été détruits restent à reconstruire et font l’objet d’initiatives en ce sens de la part de projets à dominante « relèvement » et « développement ».