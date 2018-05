Tableau de bord - Avril 2018

Ce document présente les réalisations des partenaires du Cluster Education (ONGs nationales et internationales et agences UN et gouvernement). Ils assurent un accès à un environnement d’apprentissage sain et sécurisé aux enfants et jeunes affectés par la crise en République centrafricaine pour une éducation équitable et de qualité. Les interventions du secteur se font sur base d’une analyse des besoins, une priorisation sectorielle et une coordination dans les respects des standards nationaux et internationaux.