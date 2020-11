Témoignages clés de commerçants et bénéficiaires d’assistance monétaire, Baromètre Cash - Rapport qualitatif (Octobre 2020)

Dans le cadre de l’initiative du Baromètre Cash en RCA, Ground Truth Solutions (GTS) a enquêté auprès des personnes affectées par les crises. Le but est de comprendre comment elles perçoivent l’assistance monétaire mais aussi de partager leurs perceptions auprès des acteurs humanitaires afin d’améliorer les activités humanitaires en cours. Les perceptions recueillies sont complémentaires aux différentes enquêtes de perceptions menées par GTS en RCA. Cette enquête permet de mettre en avant les perceptions d’une population clé de la réponse humanitaire et approfondir des dynamiques sociales et contextuelles survolées au cours de nos enquêtés quantitatives. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, cette enquête qualitative nous permet de comprendre en profondeur l’expérience, les comportements et le ressenti des bénéficiaires d’assistance monétaires ainsi que des commerçants centrafricains.

En complément des enquêtées quantitatives menées au cours des dernières années, l’équipe de GTS s’est ainsi entretenue, en Juillet et Aout 2020, avec des bénéficiaires d’assistance monétaires dans trois localités (Bambari, Kaga Bandoro et Bangassou). Le but de ces entretiens étaient de comprendre l’expérience des bénéficiaires d’assistance monétaire au cours de la pandémie COVID-19 et quelles sont leurs suggestions afin d’améliorer l’assistance reçue. Cette enquête a aussi abordé les attentes des bénéficiaires d’aide monétaires ainsi que leurs perspectives sur l’avenir. A cause des restrictions de mouvements et des mesures contre le COVID-19, les entretiens ont été menés par téléphone.

Les résultats qualitatifs furent validés et discutés au cours d’un atelier de validation, en Septembre 2020, en présence des acteurs humanitaires en RCA. Au cours de cet atelier, les participants ont extrait les profils clés après avoir trié et synthétisé les informations récoltées au cours des entretiens individuels.

Les archétypes sont basés sur les zones géographiques (localités), des caractéristiques démographiques, les différentes expériences d’aide en fonction du type d’aide reçue, et enfin sur les sentiments (tendances plutôt négatives ou positives). Afin de visualiser l’expérience de ces archétypes clés sur les différents sujets de l’enquête, des cartes d’empathies ont été créés

A travers des citations et des illustrations, les personnages clés permettent ainsi de visualiser la manière dont les bénéficiaires d’assistance monétaires vivent l’impact du COVID-19 et l’aide qu’ils reçoivent.

Les résultats de nos enquêtes qualitatives sont disponibles sur le site internet de Ground Truth Solutions.