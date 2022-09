Situation des droits de l’homme en République centrafricaine: Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine, Yao Agbetse (A/HRC/51/59)

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 48/19 du 11 octobre 2021 du Conseil des droits de l’homme, qui a prorogé le mandat de l’Expert indépendant et lui a demandé de lui soumettre un rapport écrit à sa cinquante et unième session.

L’Expert indépendant a pu effectuer une visite dans le pays du 11 au 18 février 2022 après les restrictions de voyage en place depuis mars 2020 en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). La deuxième visite de l’Expert indépendant est prévue du 27 juillet au 5 août 2022 pour conduire des visites dans les préfectures de Haute-Kotto et de Vakaga et s’entretenir avec les autorités locales de la République centrafricaine et les différents acteurs et partenaires qui opèrent dans ces préfectures. Lors de cette prochaine visite, l’Expert indépendant souhaiterait s’entretenir avec les ministères et institutions concernés pour le suivi des recommandations formulées dans ses précédents rapports et des communications adressées au Gouvernement centrafricain.