Second tour des législatives : les électeurs du 3e arrondissement de Bangui votent dans le calme

GHISLAINE ATTA

Le second tour des législatives en République centrafricaine (RCA) pour les zones où le premier tour avait été annulé, pour des problèmes techniques et sécuritaires et avait été tenu lors du 2e tour organisé au niveau national, a été organisé dans les circonscriptions concernées à Bangui et dans les autres préfectures de la RCA. En vue de s’enquérir de la situation sur le terrain, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, Denise Brown, a effectué, le 23 mai 2021, une visite dans les quatre centres de vote de Bangui.

Accompagnée du Commandant de la Force, le Général Daniel Sidiki Traore, du Commissaire de la police des Nations Unies par intérim, Mohamed Prince Aledji, et du directeur de la Division de l’Assistance électorale de la MINUSCA, Arsène Gbaguidi, Denise Brown, a exprimé toutes les félicitations de l’ONU et de la communauté internationale au peuple centrafricain. « Nous voulons féliciter la population centrafricaine. On a vu, depuis le 27 décembre 2020, la détermination de la population à aller voter et à utiliser leurs cartes d’électeurs pour choisir leurs candidats et dire non à la violence, non aux groupes armés (…) Les conditions dans le 3e arrondissement sont bonnes et permettent à la population de voter. Nous avons des échos très favorables de ce qui se passe sur le terrain, notamment dans des endroits comme Bakouma et Gadzi où les bureaux de vote sont ouverts », s’est-elle réjouie.

De son coté, très tôt le matin, bien avant l’ouverture des bureaux de vote, le président de l’Autorité nationale des élections (ANE), Me Mathias Barthélémy Morouba était déjà à la tâche pour s’assurer du bon fonctionnement du processus. « Au mois de décembre 2020, il y a eu des perturbations sur le plan sécuritaire, et certaines zones n’ont pas pu tenir les élections. La Cour constitutionnelle avait également annulé le vote dans certaines circonscriptions. Il a fallu qu’on reprenne ces élections », a-t-il rappelé. « Je voudrais rassurer que sur l’ensemble du territoire le vote se déroule à merveille. Nous avons été en contact avec tous nos collègues qui sont à l’intérieur du pays, et au fur et à mesure, ils nous informent du bon déroulement du vote », a, par ailleurs, poursuivi Me Morouba.

Pour les observateurs présents sur place et les électeurs, le constat est le même. « Il y a le calme. Le vote se déroule bien (…) Pour le moment il n’y a pas d’anomalie signalée. Nous sillonnons tous les centres du 3e arrondissement », a indiqué un observateur au centre de vote de la maison des jeunes de Fatima. Du côté de l’école primaire de Koudoukou au quartier PK5, le vieux septuagénaire, Mama Gazeri, résident au ‘quartier camerounais’, a voté sans problème. Il a dit demeurer engagé pour son pays malgré son âge avancé, car il croit encore au retour de la stabilité. « Je suis venu voter pour avoir la stabilité et que le pays puisse avancer, car il est temps de mettre fin aux perturbations et à la crise. J’ai commencé à voter à l’âge de 52 ans. En tant que personne âgée, il est important pour moi de voter parce que je veux la paix », a-t-il conclu.