Sango Ti Beafrica: Le Bulletin d’informations du HCR en Centrafrique N° 014 avril 2018

Rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains - Déjà 673 rapatriés en Centrafrique

Les gouvernements de la Centrafrique et de la République du Congo ont démarré le 31 mars 2018, avec l’appui du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la facilitation du rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant à Betou, Bazzaville et pointe-Noire vers les villes de Mongoumba, Mbaiki et Bangui.

Ce rapatriement intervient suite aux demandes persistantes d’un certain nombre de réfugiés centrafricains au Congo de rentrer chez eux.

La raison principale avancée par les ré-fugiés eux-mêmes est qu’ils ont décidé de rentrer chez eux à Mongoumba, Mbaiki et Bangui parce que ces localités jouissent d’une certaine stabilité. «Nous avons décidé d’exaucer leurs vœux en appuyant les gouvernements du Congo et de la RCA à faciliter ce rapatriement », déclare Buti Kale, Repré-sentant du HCR en RCA. « Depuis un certain temps, des dizaines de réfugiés centrafricains en provenance du Congo rentraient déjà spontanément en RCA, et particulièrement à Bangui » ajoute-t-il.

Les localités où retournent ces réfugiés font partie des zones qui jouissent d’une relative paix et sécurité car malgré la violence qui affecte certaines localités du pays, il y a des zones comme Bangui et les préfectures de La Lobaye au sud, de la Nana Mambéré, de la Mambéré Kadéi et de la Sanga Mbaéré à l’Ouest où la situation s’est considérablement améliorée.

Depuis le démarrage de ce rapatriement, 673 réfugiés centrafricains ont pu regagner leurs localités d’origine à l’aide des convois terrestres et aériens, organisés respectivement vers Mongoumba et Bangui. «Je suis heureuse de rentrer dans mon pays» a lancé Khadidja en foulant le sol du pays de “Zo Kwe Zo”. «Aujourd’hui est un très grand jour pour moi car je rêvais au quotidien de revenir un jour dans mon pays», ajoute t-elle.

Khadidja, 46 ans fait partie des rapatriés venus de Betou où elle s’était retrouvée seule avec ses deux enfants. Pendant la fuite, sa famille s’est disloquée: Khadidja a pris le chemin de l’exil et son mari a rejoint le site de M’Poko avec les trois autres enfants.

L’arrivée de Khadidja à Bangui marque donc l’aboutissement de ce rêve qui a duré cinq bonnes années et confirme l’adage selon lequel “on est mieux que chez soi”.

Ce sentiment du “chez soi”, beaucoup d’autres rapatriés l’on ressenti tout au long du voyage retour marqué par des you-you que scandaient la population des villages que traversaient les convois jusqu’à Mongoumba et Bangui où les membres de leurs familles, venus les accueillir, les serraient chaudement dans les bras comme pour leur souhaiter “bon retour”.

Initialement, 650 réfugiés avaient exprimé le souhait de retourner en Centrafrique.

Mais le déclenchement des mouvements de retour a suscité un tel engouement que d’autres réfugiés de Betou, Brazzaville et Pointe Noire demandent aussi à rentrer au bercail. «Nous nous attendons à un nombre plus important de candidats au retour ; et nous allons continuer à soutenir les efforts des gouvernements du Congo et de la RCA visant à aider les réfugiés centrafricains à regagner volontairement leur pays ; et ce, dans la dignité et la sécurité», pré-cise Buti Kale.

Dans le cadre de la facilitation de ce rapatriement, les personnes qui rentrent reçoivent un paquet de réintégration pour leur permettre de recommencer une nouvelle vie. Concrètement, il s’agit d’un appui devant les conduire à une autoprise en charge au travers du développement d’activités génératrices de revenus.

Pour soutenir cette démarche, le PAM fournit aux rapatriés des vivres couvrant une période de trois mois. Pour assurer que la réintégration des rapatriés ne rencontre aucun problème, le Ministre de la sécurité publique, Henri Wanzet Linguissara, a instruit les autorités locales, les forces de l’ordre de veiller à ce qu’ils ne soient pas dépossédés de leurs biens tels leurs maisons, leurs plantations et autres du fait de leur absence du pays.

S’adressant aux rapatriés, le Ministre s’est voulu on ne peut plus rassurant : «Le gouvernement est conscient de sa responsabilité de résoudre le problème des maisons détruites et occupées illé-galement».

La crise que connait la République Centrafricaine a contraint des centaines de milliers de centrafricains à chercher asile dans les pays voisins; et notamment en République du Congo où plus de 32.000 centrafricains y avaient trouvé refuge.