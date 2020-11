Sécurisation des élections : les équipes parées à toute éventualité

GHISLAINE ATTA ET DEUBALBET WEWAYE

Dans le but de protéger les populations civiles et contribuer à l’intégrité du processus électoral, un plan de sécurisation intégrée des élections a été mis en place par la MINUSCA et les Forces de défense et de sécurité centrafricaines (Police, Gendarmerie et Forces armées). En prélude aux échéances, les équipes mobilisées ont participé, le samedi 07 novembre 2020, des simulations mettant en scène différents scenarii d’atteinte à la sécurité des populations et des institutions.

« Comment assurer la sécurité des populations, comment contribuer au maintien de l’ordre mais aussi au maintien de l’ordre public ? Cet exercice que vous avez fait tout à l’heure, montre que vous êtes déjà dans cette dynamique et que vous serez prêts à relever tous les défis en matière de maintien de l’ordre dans le respect des libertés », a indiqué le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de la MINUSCA, avec à ses côtés le Commandant de la Force de la MINUSCA, des responsables des Forces de sécurité intérieure (FSI) et des Forces armées centrafricaines (FACA) ainsi que des partenaires.

Evacuation de personnalités, dispersion de foules excitées et violentes, sont autant de situations mises en scène et qui ont permis à l’assemblée de constater le niveau de maitrise de la phase préparatoire dudit plan. Cependant, « nous ne sommes pas là pour réprimer des manifestants. Nous ne sommes pas là pour brimer des manifestants. Nous sommes pour l’exercice de toutes les libertés mais dans le respect de la Loi. Cet exercice s’inscrit dans cette dynamique », a ajouté je Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, avant de féliciter l’esprit d’intégration entre les Forces de sécurité intérieures de la République Centrafricaine et la MINUSCA en ses composantes Police et Force. « Nous serons toujours avec vous pour vous soutenir et vous protéger », a promis Mankeur Ndiaye à la fin des démonstrations.

Pour le Chef de la MINUSCA, cet exercice se situe dans la dynamique du mandat confié à la Mission par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, lequel mandat revêt un volet à la fois opérationnel, matériel, technique, financier, logistique et sécuritaire.