Séance d’information du Comité des sanctions à l’intention des États au sujet du rapport final du Groupe d’experts sur la République centrafricaine

SC/14115

Le 31 janvier 2020, le Coordonnateur du Groupe d’experts du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine a présenté au Comité et aux États Membres, y compris aux États de la région, le rapport final du Groupe d’experts (S/2019/930).

À cette occasion, le Coordonnateur a souligné que les dynamiques régionales jouaient un rôle clef pour comprendre la crise en République centrafricaine. Il a noté que les groupes armés continuaient de faire du trafic transfrontière d’armes et de ressources naturelles. Dans ces conditions, il a salué les efforts faits par les autorités de la République centrafricaine et leurs voisins pour revitaliser les commissions mixtes bilatérales afin de traiter les questions transfrontalières et a souligné que l’engagement des acteurs régionaux restait essentiel pour garantir l’application de l’accord de paix de février 2019.

En réponse à l’exposé et au rapport final du Groupe d’experts, les représentants de la République centrafricaine, d’États de la région et d’États membres et non membres du Comité, ont fait part de leur point de vue sur la situation dans le pays et ont salué les travaux du Groupe d’experts.

