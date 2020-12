RRM: Rapport d'intervention distribution des kits NFI/HI du 20 au 21/08/2020 à Bocaranga, Borodoul et Bézéré

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Depuis le début du second semestre de l’année 2019, les sous-préfectures de Ngaoundaye et de Bocaranga ont connu l’activisme des éléments du groupe armé 3R. Il s’observe depuis le début de cette année 2020, des vagues de retour de rapatriés spontanés en effectif réduit en provenance du Tchad et du Cameroun. Pour certains, des problèmes d’accès à la terre et des conflits récurrents avec les populations hôtes dans leur milieu d’accueil seraient à l’origine de leur rapatriement.

De juin à juillet 2020, Action contre la Faim à travers son programme RRM, avait organisé des distributions de kits NFI dans les villages Borodoul et Bézéré en faveur des premières vagues des rapatriés spontanés en provenance du Tchad et du Cameroun. Ensuite, en janvier 2020, l’ONG nationale ZO KWE ZO avait remonté des informations sur la présence de nouveaux rapatriés spontanés arrivés dans les localités de Borodoul et Bézéré, localités situées à 20 km de Bocaranga sur l’axe Ngaoundaye.

En mars 2020, le RRM a ainsi déployé une équipe pour mener une MSA qui avait donné lieu à une intervention NFI/WASH par le RRM. Rappelons également que suite aux affrontements du 29 juin dernier, opposant la MINUSCA et les 3R à la suite d’une embuscade tendue par ces derniers dans le village Yade (localité située à 33 km sur l’axe Bocaranga – Koui) et occasionnant un vaste mouvement de population sur trois axes (Mokonzi Wali, Bocaranga et en brousse), 1 148 ménages déplacés de la zone de Koui avaient bénéficié des kits NFI/HI distribués par ACF dans le cadre d’une réponse humanitaire du RRM (du 14 au 27 juillet 2020 à Bocaranga centre et Mokonzi-Wali).

Par ailleurs, l’ONG ZO KWE ZO a rapporté la présence de personnes déplacées nouvellement arrivées à Bocaranga ainsi qu’à Borodoul après cette distribution en NFI/HI. Ces déplacés seraient ceux qui auraient trouvé refuge en brousse lors des récents événements et qui, par la suite, sont arrivés à Bocaranga, Bezere et Borodoul.