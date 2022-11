République centrafricaine : Suivi de la situation humanitaire des zones difficiles d’accès - Sud-est 1, avril 2022

SYNTHÈSE

Dans la zone Sud-est 1, la situation sécuritaire se dégrade à cause du conflit armé, des explosifs sur la route et des exactions.1 Il a été rapporté qu’il y a eu au moins un incident sécuritaire dans 88% de localités évaluées.

Les incidents les plus rapportés étaient la criminalité et les exactions des groupes armés.

Ces incidents ont contribué à l’interruption des marchés, qui empêche la population à subvenir à ses besoins.1 Par exemple, 95% de localités évaluées ont des enfants de moins de 5 ans qui présentent des symptômes de malnutrition selon les informateurs clés. De plus, il y a 59% de localités évaluées ou la majorité de la population utilise une source non-protégée et / ou non-améliorée comme source principale d’eau potable.

Ces incidents ont aussi contribué aux long déplacement des PDI. Parmi les 27% de localités sur les axes évalués où la présence des PDI a été rapportée, la durée moyenne de déplacement des PDI hors de leur localité d’origine a été rapportée comme étant plus d’un an pour 79% des ces localités

CONTEXTE

Cette fiche mensuelle a été produite dans le cadre d’un projet de suivi régulierde la situation humanitaire des zones difficiles d’accès et où les besoins sont les plus élevés (selon l’aperçu des besoins humanitaires 2020 (HNO) et mis à jour suite à l’aperçu des besoins humanitaires 2021 (HNO)) de REACH en coordination et collaboration avec le Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (AIMWG). Depuis octobre 2020, les résultats sont partagés sous forme de fiche d’information à l’échelle des quatre macro-zones ciblées : nord-est, nord-ouest, sud-est 1 et sud-est 22.

Cette fiche présente l’analyse des principales données collectées pendant le mois de décembre 2021 auprès d’informateurs clés (IC). L’ensemble des produits liés à cette évaluation sont disponibles sur le centre de ressources de REACH.