République centrafricaine (RCA) : Rapport de suivi des déplacements - août 2022

Ce rapport fournit un aperçu des déplacements et des besoins humanitaires multisectoriels dans les localités d’accueil des personnes déplacées internes (PDI) et / ou retournées. Ce cycle de suivi des déplacements (round 16) a été réalisé entre 01er août et le 07 septembre 2022 par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) grâce au soutien du Bureau pour l’Assistance Humanitaire (en anglais, Bureau for Humanitarian Assistance, BHA), la Direction Générale de la Protection Civile et des Opérations d’Aide Humanitaire Européennes (DG ECHO) et le Fonds Humanitaire (FH). L’évaluation a couvert 3 474 localités d’accueil des PDI et / ou retournés et 102 sites de déplacement et lieux de regroupement identifiés préalablement avec les autorités administratives locales. Les données ont été collectées au moyen de deux questionnaires structurés multisectoriels (un déployé au niveau des localités et un déployé au niveau des sites) auprès d’informateurs clés incluant des représentants de déplacés, des chefs communautaires, des gestionnaires de sites de déplacement et des travailleurs humanitaires. L’évaluation a couvert les 16 préfectures du pays en plus de la ville de Bangui.