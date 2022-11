République centrafricaine (RCA) : Analyse de l’insécurité alimentaire aigüe de l'IPC, septembre 2022 – août 2023 (publié le 10 novembre 2022)

Vue d'ensemble :

Cette analyse montre que la situation d’insécurité alimentaire aiguë reste plus ou moins stable mais préoccupante, avec 44% de la population analysée classée en situation de Crise et Urgence (Phase 3 de l’IPC ou plus) sur la période actuelle de l’analyse (septembre 2022 à mars 2023). Ainsi, environ 2,7 millions de personnes en Crise et Urgence (Phase 3 et 4 de l’IPC) sont en besoin d’assistance alimentaire immédiate. En cas d’absence de cette assistance alimentaire, sur la période de soudure, la situation pourrait se détériorer faisant basculer des personnes en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) ou d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) : sur cette période, environ 3,0 millions de personnes seront classées en Phase 3 (Crise) de l’IPC ou plus et seront en besoin d’assistance humanitaire immédiate, dont près de 807,000 personnes en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC).

L’analyse actuelle a pris en compte les nouvelles projections démographiques de l’ICASSES passant de 4,9 millions des personnes pour les analyses antérieures à environ 6,1 millions des personnes pour cette analyse. Ce qui indique une augmentation de plus d’1 million des personnes analysées.

Ceci a pour conséquence l’augmentation de la magnitude de l’insécurité alimentaire (chiffres absolus de personnes en insécurité alimentaire aiguë). Bien qu’environ 70% des ménages dépendent de l’agriculture, la production agricole est demeurée faible de façon générale. Les activités agricoles restent affectées par les facteurs climatiques, les maladies des cultures, le faible accès aux intrants agricoles, le manque de moyens et l’insécurité qui limitent l’accès aux terres agricoles et favorisent dans certaines zones le pillage des récoltes par les forces armées.

Sur la période projetée de l’analyse, la sévérité de l’insécurité alimentaire sera plus élevée, principalement due à l’augmentation projetée des prix des produits alimentaires importés et locaux en raison de l’augmentation des coûts du transport et des produits pétroliers. Le faible accès aux produits phytosanitaires et autres produits chimiques nécessaires pour les activités agricoles aura pour conséquences un accès limité des ménages à une alimentation suffisante, saine et nutritive. Il est prévu que la prévalence de l’insécurité alimentaire reste moindre par rapport à celle de mai-août 2023 avec 49% de la population en situation de Crise et Urgence (Phase 3 et 4 de l’IPC), contre 51% pour la même saison de 2020. La prévalence restera plus proche de celle de projetée de mai-août 2022 (48% de la population en Phase 3 et 4 de l’IPC), soit 13% des population en Phase 4 contre (pour cette analyse) 14% en mai-août 2022.

Bien que préoccupante, cette analyse indique une stabilité de la situation par rapport aux analyses précédentes avec 44% de la population analysée en Phase 3 (Crise) de l’IPC ou plus contre 43% pour l’analyse de la même saisonnalité de 2021. Pour la période de septembre 2022 à mars 2023, comparée à la celle d’avril 2022, on note aussi une légère diminution des zones en Urgence (Phase 4 de l’IPC), passant de 22 pour la précédente analyse à 19 pour l’analyse de septembre 2022. La proportion des populations en Urgence (Phase 4 de l’IPC) est passée de 14% à 11% grâce à l’assistance humanitaire importante, aux efforts entrepris par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers dans plusieurs zones du pays.

Il ressort des résultats de cette analyse que sur environ 6,1 millions de personnes analysées, 2,7 millions (représentant 44% de la population analysée) sont en situation de Crise et Urgence (Phase 3 et 4 de l'IPC) dont 642 000 en Urgence (Phase 4 de l'IPC) et 2 millions en situation de Crise (Phase 3 de l'IPC). Pour l’analyse actuelle couvrant la période de septembre 2022 à mars 2023 (période de récolte), 19 sous-préfectures sont classées en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) contre 52 sous-préfectures classées en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC). La ville de Bangui quant à elle, a été classée en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) et compte environ 162,000 personnes en Crise (Phase 3 de l’IPC), soit 20% de la population totale analysée.

Les sous-préfectures classées en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) sont notamment Alindao, Kembé, Mingala et Zangba (BasseKotto) ; Bambouti, Djéma et Obo (Haut-Mbomou) ; Ouadda, Yalinga (Haute-Kotto) ; Gambo, Ouango (Mbomou) ; Kaga-Bandoro, Mbrès (Nana-Gribizi) ; Kouango (Ouaka), Bouca et Kabo (Ouham) ; Koui et Ngaoundaye (Ouham-Pende) ; et enfin, Ouanda-Djallé (Vakaga).

Les zones classées en situation d'Urgence (Phase 4 de l'IPC) présentent entre 45% et 60% de leur population en insécurité alimentaire élevée (Phase 3 de l’IPC et plus). Toutes ces zones ont une proportion de 20% de leur population analysée en Phase 4 de l'IPC.

En valeur absolue, les zones en insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) sont principalement Kaga-Bandoro (105 000 personnes), Ngaoundaye (81 000), Alindao (69 000), Kouango (54 000), Bouca (40 000), Zangba (28 000), Kabo et Koui (25 000), Mingala (21 000), Gambo (20 000), Obo (16 000).

En période projetée qui coïncide avec la période de soudure, sur environ 6,1 millions des personnes analysées, 3 millions (représentant 49% de la population analysée) sont en situation de Crise et Urgence (Phase 3 et 4 de l'IPC) dont 807 000 en Urgence (Phase 4 de l'IPC) et 2,2 millions en situation de Crise (Phase 3 de l'IPC). Pour projetée d’avril à août 2023 (période de soudure), 33 sous-préfectures sont classées en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) contre 38 sous-préfectures classées en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). La ville de Bangui restera en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) avec environ 203,000 personnes en situation de Crise et Urgence (Phase 3 de l’IPC) dont 40 000 en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC).

Pendant la période projetée, les sous-préfectures classées en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) sont notamment Alindao, Kembé, Mingala, Mobaye, Satéma, Zangba (Basse-Kotto); Bambouti, Djéma, Obo, Zémio (Haut-Mbomou); Ouadda, Yalinga (Basse-Kotto); Bakouma, Gambo, Ouango (Mbomou); Kaga-Bandoro, Mbrès (Nana-Gribizi); Bogangolo (Ombella-M’poko) ; Bakala, Grimari, Ippy, Kouango (Ouaka); Bouca, Kabo, Markounda, Nana-Bakassa, Nana-Boguila (Ouham) ; Bocaranga, Koui, Ngaoundaye (Ouham-Pende); et enfin; Birao, Ouanda-Djallé (Vakaga). Dans ces zones classées en Phase 4 de l’IPC, entre 45% et 70% de la population analysée a été classée en situation de Crise et Urgence (Phase 3 et 4 de l’IPC).

Les personnes en insécurité alimentaire aiguë élevée (Phase 3 de l’IPC et plus) sont principalement celles vivant en situation de déplacement ainsi que celles affectées par l’activisme des forces armées à travers les pays. A ceci s’ajoute les personnes vivant dans les zones enclavées avec des difficultés d’approvisionnement des marchés et d’écoulement des produits agricoles locaux en raison de la précarité des infrastructures routières. Sont aussi largement affectés, les ménages pauvres des zones urbaines ou péri-urbaines dont l’accès à la nourriture est dépendant des marchés mais pour lesquelles, la capacité d’accès est limitée en raison du faible pouvoir d’achat, l’augmentation des prix des denrées alimentaires de base et la détérioration des moyens d’existence.