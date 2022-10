République centrafricaine : Rapport du Secrétaire général (S/2022/762)

I. Introduction

1. Par sa résolution 2605 (2021), le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) jusqu’au 15 novembre 2022 et a demandé au Secrétaire général de faire rapport sur sa mise en œuvre tous les quatre mois. Le présent rapport fait le point sur les principaux faits survenus en République centrafricaine depuis le rapport précédent en date du 16 juin 2022 (S/2022/491).

II. Situation politique

2. Le 29 août, les autorités nationales ont adopté un calendrier d’activités prioritaires pour accélérer la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine à partir de la feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Conformément au calendrier, le Gouvernement s’est entretenu avec les représentants des groupes armés qui restent attachés à l’accord politique en vue de leur dissolution complète. L’initiative en cours visant à réformer la Constitution a contribué à accentuer la polarisation dans le pays.

Évolution de la situation politique

3. À l’issue du dialogue républicain, des recommandations tenant compte des principales conclusions du Forum de Bangui sur la réconciliation nationale de 2015 ainsi que de l’Accord politique ont été soumises au Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, le 19 avril. Le 8 juillet, le Président a publié un décret portant création d’un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue républicain, composé de 11 membres. Le comité a été chargé de fournir des conseils stratégiques à la présidence aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que de celle des recommandations résiduelles du Forum de Bangui. Le 1er août, le Président a signé un décret désignant les représentants du comité issus de la majorité présidentielle, des partis d’opposition, dont Gabriel Jean-Edouard Koyambounou, nommé coordonnateur du comité, des organisations de la société civile et des chefs religieux. Pendant ce temps, les luttes intestines au sein de l’opposition politique, apparues au cours du dialogue républicain, ont persisté. Le 5 août, le Mouvement de libération du peuple centrafricain a formellement exclu M. Koyambounou de ses rangs.

4. Lors de sa conférence de presse du 14 juillet, le Groupe d’action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 (G-16), une plateforme de la société civile créée le 8 juillet, a appelé à la mobilisation contre la réforme constitutionnelle. Les organisations pro-gouvernementales Front républicain et Galaxie nationale centrafricaine ont soutenu publiquement la révision constitutionnelle. Le 6 août, la majorité présidentielle a organisé des manifestations pacifiques dans tout le pays afin d’obtenir un soutien en faveur de la réforme constitutionnelle.

5. Le 9 août, le Bureau de l’Assemblée nationale a demandé au Gouvernement de lancer le processus de référendum constitutionnel et d’établir une assemblée constituante inclusive chargée de rédiger une nouvelle constitution. Le 26 août, un comité de rédaction comprenant 53 membres de l’Assemblée nationale, du Gouvernement, des partis politiques, y compris de l’opposition, des groupes de la société civile et des chefs religieux, entre autres, a été créé par décret présidentiel. Le comité a été chargé de soumettre un projet de proposition de nouvelle constitution à la présidence dans les trois mois suivant sa mise en place. Le Président de la République centrafricaine a désigné les membres du comité de rédaction par décret, pris le 12 septembre. Plusieurs acteurs politiques et acteurs de la société civile, y compris l’Église catholique, ont refusé d’y siéger.

6. Le 27 août, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, un groupe créé le 22 juillet et composé de grandes personnalités de l’opposition, a organisé une manifestation pacifique contre toute réforme de la Constitution actuelle.

7. Entre le 22 août et le 14 septembre, la Cour constitutionnelle a été saisie de trois recours distincts en inconstitutionnalité contre le décret portant création du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution par le Président du parti d’opposition, le Parti africain pour une transformation radicale et intégrale des États, et par des groupes de la société civile, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution et le Groupe d’action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016. Lors de rassemblements soutenus par le parti progouvernemental Galaxie nationale centrafricaine les 8 et 9 septembre, les participants ont exigé la démission du Président et du Vice-Président de la Cour constitutionnelle.

8. Le 23 septembre, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels les processus entrepris pour rédiger une nouvelle constitution, annulant ainsi les décrets présidentiels portant création et nomination du comité de rédaction. La Cour a précisé que le Président pouvait initier une réforme constitutionnelle par voie de référendum, conformément à la Constitution. Le 26 septembre, un porte-parole du Gouvernement a publié une déclaration saluant la décision de la Cour, qu’il a présentée comme une preuve de l’indépendance judiciaire.

9. Le 26 septembre, la Radio Ndeke Luka, station de radio centrafricaine, a affirmé avoir fait l’objet de menaces visant à ce qu’elle cesse de couvrir les questions relatives à la réforme constitutionnelle. Le 5 octobre, dans un communiqué de presse, le Haut Conseil de la communication a exprimé sa préoccupation quant à la censure et demandé instamment aux médias d’exercer leur liberté d’informer.

10. Les 20 et 21 juillet, la Banque des États de l’Afrique centrale et l’Union monétaire de l’Afrique centrale ont tenu des sessions extraordinaires pour débattre des ramifications de la loi sur les crypto-monnaies, qui ont cours légal en République centrafricaine depuis le 21 avril. Les recommandations ont porté sur l’accélération des efforts visant à élaborer un cadre réglementaire relatif aux cryptoactifs dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Le 25 juillet, le Gouvernement a lancé son marché national de cryptomonnaies, le projet Sango, par la vente en ligne de Sango Coin, l’objectif étant de rationaliser les procédures requises pour les investissements en liant le Sango Coin aux services gouvernementaux. Le 29 août, la Cour constitutionnelle a rendu une décision déclarant inconstitutionnelles plusieurs dispositions du projet Sango, notamment la proposition de mise en vente de la nationalité centrafricaine, de la résidence électronique et des terres et ressources nationales par l’intermédiaire de Sango Coin.

11. Le 1er septembre, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi de finances modifiée pour 2022, dans lequel le budget était réduit, passant de 514 millions de dollars à 392 millions de dollars, dont 187 millions de dollars devraient provenir des ressources nationales et 205 millions de ressources extérieures. Le Ministre des finances et du budget a rappelé que le budget national avait pâti de l’augmentation des prix des produits pétroliers et alimentaires, de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et de la diminution du soutien financier international. Les parlementaires ont appelé le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour combler le déficit en améliorant la gestion des finances publiques.

12. Le 2 septembre, l’Assemblée nationale a conclu sa session extraordinaire portant sur l’examen du projet de loi de finances modifiée, au cours de laquelle elle a également adopté des lois contre la traite des êtres humains et sur les pensions des magistrats.