République centrafricaine: Rapport de situation, 31 mai 2022

FAITS SAILLANTS

L'accès à l'eau potable : une lutte au quotidien.

Les acteurs humanitaires ont fourni au premier trimestre 2022 une assistance à 447 000 personnes, soit 22,3% de la cible.

30 civils ont été tués et 49 blessés dans 63 incidents impliquant des mines et autres engins explosifs entre janvier 2021 et mars 2022.

La communauté humanitaire en RCA planifie d’assister 2 millions de personnes en 2022. 461,3 millions de dollars américains seront requis.

3,1 millions de Centrafricains ont besoin d’assistance humanitaire et de protection en 2022, soit 63% de la population.

ANALYSE

RCA : Une insécurité alimentaire aux dimensions catastrophiques

La République centrafricaine (RCA) est un pays fertile. Il pleut abondamment, le sol est riche et une variété de cultures, de fruits et de légumes poussent presque toute l'année. Malgré cette apparente abondance, une personne sur deux ne mange pas à sa faim. La raison en est le conflit qui s'est à nouveau intensifié depuis le début de l'année. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays n'a jamais été aussi élevé depuis 2014, atteignant désormais 658 000 personnes, et largement plus au cours des mois précédents. Les populations vivent dans la peur des attaques et des exactions des groupes armés, ce qui limite leur mobilité et leur accès aux champs et aux forêts pour cultiver, cueillir et chasser. Cet environnement dangereux limite l’accès des organisations humanitaires aux personnes dans le besoin. L'une des conséquences est la détérioration continue de la sécurité alimentaire depuis l'année dernière.

Un tableau sombre

Les indicateurs relatifs à la nutrition et à la sécurité alimentaire pour la période de soudure qui court d'avril à août seront certainement sombres. Le faible accès aux intrants agricoles et l'impact des conflits sur les moyens de subsistance ont réduit les surfaces cultivées et affecté le stock alimentaire des ménages. En avril, la RCA a signalé l’une des plus grandes proportions de population en situation d'insécurité alimentaire critique dans le monde, aux côtés du Yémen, du Sud Soudan et de l’Afghanistan : près de 50% de la population (2,2 millions de personnes) n’a pas assez à manger et ne sait pas d’où viendrait son prochain repas. La situation est particulièrement préoccupante dans les sous-préfectures de Bakouma, Koui, Ngaoundaye, Obo et Zémio où la proportion de personnes affectées se situe entre 65 et 75%. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la RCA est le deuxième pays avec le plus grand nombre de personnes en situation d'urgence après le Nigeria, soit 638 000 personnes au bord de la famine selon les récents résultats du Cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire (IPC).

Les perturbations récentes de la chaîne d’approvisionnement impulsées par la pandémie de COVID-19 ont contribué à une augmentation des prix des denrées alimentaires qui étaient déjà élevés en Centrafrique. En plus, des nouvelles dynamiques issues du conflit en Ukraine exacerbent progressivement la situation en termes de perturbation de la chaîne d’approvisionnement, entraînant des hausses de prix des denrées de première nécessité, mais augmentant également les coûts du panier alimentaire par personne assistée et ceux liés aux activités de production agricole. D’ici août, les prix de certaines denrées principalement consommées en RCA devraient augmenter de 30 à plus de 70%. Pourtant en 2020, 71% de centrafricains vivaient déjà sous le seuil de pauvreté (1,9$ américains par jour) et dépendent actuellement des marchés locaux qui sont déjà sous pression. La pénurie actuelle en carburant dans le pays constitue un poids supplémentaire sur les ménages et perturbe significativement les opérations humanitaires. Dans certaines régions, les organisations humanitaires ont été obligées de réduire à l’essentiel leurs mouvements.