République centrafricaine : Rapport de situation, 25 novembre 2022

FAITS SAILLANTS

Les acteurs humanitaires ont pu à mi-parcours fournir une assistance vitale à 1,2 millions de personnes soit 60% de la cible du Plan de Réponse Humanitaire 2022.

Des milliers de centrafricains affectés par les récentes pluies diluviennes.

Après plusieurs années de déplacement, les acteurs humanitaires et de développement aident les personnes déplacées et les réfugiés à reprendre une vie normale.

Avec 50% de la population ne mangeant pas à sa faim, la RCA compte l'une des plus grandes proportions de personnes en situation d'insécurité alimentaire critique dans le monde.

La communauté humanitaire en RCA planifie d'assister 2 millions de personnes en 2022. 461,3 millions de dollars américains sont requis.

RÉPONSE D'URGENCE

Protéger la population de la menace d'engins explosifs

Quelques hommes assis dans une salle de classe de la ville Bocaranga, regards sérieux, tous tournés attentivement vers leur interlocutrice. Celle-ci défile sous leurs yeux une boîte à image où sont illustrés plusieurs types d'engin explosifs, des conséquences des accidents, ou encore les postures à adopter.

Tantôt inquiets, tantôt révoltés par les images des atrocités découlant des explosions qui au fil des pages accompagnées de paroles en Sango, l'une des langues nationales de la République Centrafricaine (RCA), rappellent l'insécurité dans laquelle ils vivent. Un Centrafricain sur quatre est déplacé à l'intérieur de son pays ou réfugié dans les pays voisins suite à l'insécurité, aujourd'hui les engins explosifs représentent une nouvelle menace.

Parmi ces hommes, l'un des plus assidus est Naketia Paulin, la vingtaine à peine entamée. « En tant que cultivateur, je dois régulièrement sortir de la ville pour travailler dans les champs. Parfois, j'entends que ces engins ont explosé non loin de là où nous cultivons faisant des blessés ou des morts, et je suis inquiet car si je ne vais pas aux champs, ma famille peut mourir de faim » confit-il aux participants.

Une tragédie additionnelle

Nombreuses sont les victimes. Depuis janvier 2022, 11 personnes ont été tuées et 42 blessées dans 40 incidents ou accidents impliquant des engins explosifs, atteignant presque le nombre total d'incidents enregistrés pendant toute l'année précédente (44 incidents en 2021). Les trois quarts des victimes sont des civils, dont 19 enfants. « Nous vivons dans la peur car nous ne pouvons plus vaquer tranquillement à nos occupations », explique Paulin.

En RCA, pas un mois ne se passe sans que les habitants n'apprennent un incident lié aux engins explosifs. La Préfecture de l'Ouham-Pendé dans laquelle se trouve la ville de Bocaranga est l'une des plus touchées à cause de l'intensification du conflit dans l'Ouest du pays depuis plus d'une année.

L'insécurité combinée à la menace des engins explosifs a un impact important sur la vie quotidienne des habitants de Bocaranga, particulièrement les civils qui sont de plus en plus inquiets. Élèves, cultivateurs, commerçants, tous sont confrontés à la menace lors des déplacements sur les axes routiers qui relient différentes villes et villages où l'on soupçonne la présence d'engins explosifs, affectant sérieusement les moyens de subsistance des habitants dans un pays où 80% de la population vit dans la pauvreté. 2,2 millions de centrafricains sont, en plus, sévèrement affectés par l'insécurité alimentaire. « Pour nourrir ma famille, je suis obligé de sortir de la ville vers les champs même si c'est dangereux. Je n'ai pas le choix », fait remarquer Paulin.

Mieux vaut prévenir que guérir

Afin de protéger les civils qui sont les premières victimes, l'ONG Humanité & Inclusion (HI) avec l'appui du Fonds humanitaire pour la RCA, sensibilise les personnes les plus vulnérables de la région de Bocaranga. Femmes, hommes, enfants et personnes handicapées sont sensibilisés aux dangers des engins explosifs. Ils apprennent des comportements sûrs à adopter pour réduire les risques auxquels ils sont confrontés. « Cette session m'a permis de comprendre à quoi ressemblent différents types d'engins explosifs et les cinq gestes clés à adopter à savoir : s'arrêter immédiatement, retourner sur ses pas, faire un marquage au sol, informer les autorités et appeler le numéro 4040 pour signaler la découverte », confie Sylvie, une des participantes à la session consacrée aux femmes.

Les sessions d'éducation aux risques des engins explosifs sont adaptées aux groupes cibles avec des sessions pour enfants et des sessions pour adultes, ainsi qu'en fonction de la langue parlée par chaque communauté. Ainsi, chaque personne a accès à l'information nécessaire lui permettant d'adopter un comportement sûr et renforcer sa sécurité par l'atténuation des menaces.

À la date du 14 octobre 2022, 2 500 personnes dont 1 280 enfants, 170 personnes en situation de handicap et 300 personnes déplacées internes ont bénéficié de ces sessions d'éducation au danger que posent les engins explosifs. En outre, HI a formé 40 travailleurs humanitaires de l'Ouham-Pendé aux risques liés aux engins explosifs.

Afin de garantir un signalement et une réponse rapide en cas de découverte d'engins explosifs, le projet en collaboration avec le service des Nations Unies pour la lutte anti-mines (UNMAS) met à la disposition des participants un numéro de téléphone d'urgence. Une large campagne d'affichage et radio est également prévue pour sensibiliser le maximum de personnes sur les gestes de protection.

« Je ne faisais pas attention aux objets sur la route, aujourd'hui, je sais qu'il faut faire très attention à tous les objets non identifiés ainsi qu'à ceux qu'on nous a montrés pendant la formation. Je suis prêt à communiquer autour de moi sur les gestes à adopter pour sauver nos vies » conclut Paulin.