République centrafricaine: Rapport de situation, 18 novembre 2022

FAITS SAILLANTS

Les acteurs humanitaires ont pu à mi-parcours fournir une assistance vitale à 1,2 millions de personnes soit 60% de la cible du Plan de Réponse Humanitaire 2022.

Des milliers de centrafricains affectés par les récentes pluies diluviennes.

Après plusieurs années de déplacement, les acteurs humanitaires et de développement aident les personnes déplacées et les réfugiés à reprendre une vie normale.

Avec 50% de la population ne mangeant pas à sa faim, la RCA compte l’une des plus grandes proportions de personnes en situation d'insécurité alimentaire critique dans le monde.

La communauté humanitaire en RCA planifie d’assister 2 millions de personnes en 2022. 461,3 millions de dollars américains sont requis.

Aperçu du Fonds Humanitaire en RCA, janvier - septembre 2022

La crise socio-économique et politique en République centrafricaine est à l'origine d'une crise humanitaire et de protection de grande ampleur. Elle est marquée par des mouvements de population (en moyenne 32 000 personnes nouvellement déplacées chaque mois) et des besoins croissants pour aider à sauver des vies et à restaurer la dignité des personnes affectées. En parallèle, le pays est confronté aux conséquences de la crise en Ukraine avec une grave pénurie de carburant, notamment de kérosène, qui a réduit l'accès aux personnes vulnérables et qui devrait perdurer.

Grâce à la générosité et à la confiance constantes des partenaires financiers, le Fonds Humanitaire de RCA (FH RCA) a reçu en 2022 un total de 25,55 millions de dollars. Après des décaissements de 9,6 millions de dollars au cours du premier semestre, deux allocations supplémentaires ont eu lieu au cours du troisième trimestre. Une allocation de réserve a été lancée en juillet pour combler un gap de 433 000 dollars dans le secteur de la Coordination et soutenir entre autres les activités de collecte de données par le biais d'évaluations multisectorielles (MSNA). Les données ont permis à la communauté humanitaire d’avoir une compréhension commune de la crise, notamment les besoins les plus pressants et le nombre de personnes en besoin d’assistance à considérer dans la planification humanitaire de 2023. Une allocation standard a été lancée en août pour 9,2 millions de dollars en complément d'une précédente subvention du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF). Au total, plus de 200 000 personnes y compris 48 000 vivant dans la zone difficile d’accès du Triangle Ouanda-Djalle, Ouadda et Sam-Ouandja ont été ciblées à travers 16 projets. Les organisations non gouvernementales (ONG) nationales ont été financées directement ou indirectement à hauteur de 9%. Au 30 septembre, 19,3 millions de dollars ont donc ainsi été alloués à la réponse humanitaire de RCA, soit 6% des financements reçus dans le cadre du HRP 2022. Une autre allocation de réserve sera lancée au mois de novembre.