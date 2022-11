République centrafricaine mVAM Bulletin # 34 : Octobre 2022

Message clé :

La situation sécuritaire au niveau national est globalement calme mais reste volatile. Toutefois, selon les informateurs clés interviewés, la situation sécuritaire reste préoccupante pour l’accessibilité physique des ménages de Batangafo, de Birao et de Bocaranga à leurs principaux marchés d’approvisionnement. Par ailleurs, l’explosion d’un engin explosif courant octobre 2022 dans la préfecture d'OuhamPendé a occasionné des pertes en vie humaine dans le rang des casques bleus des Nations-Unies.

L’offre des marchés en produits locaux a connu une légère amélioration à la faveur du démarrage de l’activité des récoltes dans certaines zones de production. En outre, l’approvisionnement extérieur en provenance des pays voisins (Cameroun, Soudan, RDC, Tchad) se poursuivent mais au ralenti en raison de la conjoncture économique qui sévit dans la région (rareté et hausse de prix de certaines denrées, pénurie du carburant, etc.) et au mauvais état des infrastructures routières. Les flux sporadiques en provenance de la RDC via le fleuve Mbomou se poursuivent également au rythme du niveau de remplissage des eaux facilitant la navigation des marchandises.

La tendance évolutive de prix est dominée par une baisse pour les produits locaux de grande consommation. Au niveau national, les prix du maïs (-28%), du manioc (-9%) et de l’arachide (-9%) au mois d’octobre 2022, sont en retrait par rapport à leurs niveaux de août/septembre 2022. Toutefois, les niveaux atteints restent élevés par rapport à ceux de l’année passée et à celui de la moyenne de 5 dernières années. A l’inverse, les prix du riz importé et de la viande ont accusé des augmentations considérables par rapport à leurs niveaux de août/septembre 2022.

La baisse de prix des produits locaux ne semble pas se répercuter suffisamment sur la consommation alimentaire des ménages. Selon l’analyse mVAM du 28 Octobre 2022, environ 1,20 millions de personnes auraient toujours une mauvaise qualité de la consommation alimentaire malgré le début des récoltes. De même, la valeur monétaire de la ration « Vivres » distribué par le PAM composée de 250 g des céréales, 150 g de légumineuse, 40 g d’huiles et 5 g du sel par personne et par jour (dimensionné par ménage de 5 membres et sur 30 jours) varie entre 32 074F CFA à Dekoa (Zone d’intervention Cash) et 109 617 F CFA à Obo (Zone enclavée ).